Festival de Violão Sebastião Tapajós traz obra de violonista para competição inédita

O Instituto Sebastião Tapajós está com as inscrições abertas para o 1º Festival de Violão Sebastião Tapajós. Violonistas de até 35 anos poderão se inscrever gratuitamente para o Festival, até 31 de agosto. O link para inscrição está disponível no endereço eletrônico: institutosebastiaotapajos.org/festival, onde é possível conferir também o regulamento.

Para efetivar a inscrição, os artistas deverão enviar dois vídeos tocando músicas de autoria de Sebastião Tapajós. O Festival ocorrerá em duas etapas competitivas: Serão selecionados 12 finalistas, com base nos vídeos inscritos por cada um.

Na segunda etapa, os finalistas concorrerão às 4 premiações finais. Os vencedores deverão se apresentar em Santarém, nos dias 18, 19 e 20 de novembro. Locomoção, hospedagem e alimentação dos artistas selecionados serão por conta da organização do festival.

Os 4 finalistas receberão como prêmio o valor de R$ 3.000. Um violonista paraense receberá 01 violão confeccionado pelo Luthier Ivo Santos, grande artista santareno.

A coordenadora do Festival e membro do Instituto, Tamara Saré, ressaltou que Sebastião Tapajós gostava de estimular outros músicos a ganharem espaço artístico, e o Festival é uma forma de seguir incentivando novos talentos. "A vida de Sebastião Tapajós era a música. E ele sabia que isso podia dar sentido à vida de outras pessoas ao fazerem da carreira artística e do violão um grande ofício. O artista tinha consciência do que ele provocava ao seu redor e de que quanto mais ele ampliasse esse universo, mais feliz ele seria", conta Saré.

Além de dar maior visibilidade aos jovens artistas, o evento é uma forma de perpetuar ainda mais o legado de Sebastião Tapajós. "Foi daí que surgiu a ideia do Festival de Violão: uma maneira de introduzir o legado dele a um território muito mais amplo, para que ele seja lembrado sempre dentro da nossa herança cultural", finaliza Tamara.

Paralelo ao evento, serão ofertadas oficinas de músicas e Master Class. O Festival será transmitido ao vivo por plataformas digitais e redes sociais, e terá sua etapa final com o show presencial dos vencedores em Santarém, oeste do Pará, onde residia Sebastião Tapajós. Inscrições

A organização do evento é de responsabilidade do Instituto Sebastião Tapajós, instituição criada em 2017 com o objetivo de celebrar, difundir e conservar a extensa obra de Sebastião Tapajós e a sua história, além da produção de projetos e ações para fomento do segmento musical.

O responsável técnico do festival tem um nome de peso da música paraense, que também vem das cordas: Salomão Habib. Além de músico violonista, ele também é pesquisador, compositor de música erudita e regional paraense. A realização do Festival acontece com recursos via emenda parlamentar do Deputado Federal Airton Faleiro, do Pará.

Serviço:

Data: até 31 de agosto

O link para inscrição está disponível no endereço eletrônico: institutosebastiaotapajos.org/festival