Círio de Conceição: arquidiocese de Santarém confirma romaria nas ruas em novembro

Devotos de Nossa Senhora da Conceição, em Santarém, voltarão a ter a tradicional procissão pelas ruas da cidade em novembro deste ano. A informação foi confirmada pelo arcebispo metropolitano dom Irineu Roman, durante uma coletiva à imprensa, na manhã desta terça-feira (19). Dentre as novidades da programação, está a “Remaria de Conceição”, que partirá de Manaus (AM), em um trajeto fluvial, com destino a Santarém.

De acordo com dom Irineu, o retorno tradicional das procissões se dá pela flexibilização das medidas preventivas contra a covid-19; pela abertura dos espaços públicos; e pela liberação das atividades presenciais, além da diminuição do número de pessoas contaminadas pela doença.

Programação

A programação oficial prevê abertura para o dia 4 de agosto, com missa de apresentação do cartaz oficial da festa, bençãos e envio das imagens peregrinas, no elevado da praça da Matriz, às 19 horas. No dia 16 de agosto, começam as peregrinações das imagens nos órgãos públicos e instituições privadas. Já no dia 30 de outubro, haverá apresentação do manto e da corda do Círio da Conceição 2022, além de missa na catedral, às 19 horas.

​O ponto alto da programação será no dia 27 de novembro, com a realização do Círio de Nossa Senhora da Conceição, que tem previsão de concentração às 6h, na igreja de São Sebastião. A procissão deve iniciar às 7h. Às 19h, haverá o arraial da santa, outra tradição que será oficialmente retomada.

A “Remaria da Conceição”, como explicou a diretoria da festa, a imagem de Nossa Senhora da Conceição sairá de Manaus, no Amazonas, no dia 19 de agosto. A santa estará em uma canoa e canoa, com chegada em Santarém no dia seguinte (20 de agosto). A programação será coordenada pela Associação Santarena de Canoagem (Ascae), com apoio tanto da Arquidiocese de Santarém, quanto da Arquidiocese de Manaus.

Como parte da agenda dos eventos religiosos, no dia 19 de novembro haverá a Trasladação do Círio das Crianças. No dia 20 de novembro, a programação seguirá com a romaria das crianças.

Seguindo com a festividade, no dia 25 de novembro será realizado o Recital Pérolas para Maria, na catedral, às 20h. No dia 26 de novembro, Trasladação da imagem para o Círio da Conceição com missa na catedral, às 18h. O encerramento das festividades será no dia 8 de dezembro, com show pirotécnico.

Mudanças por conta da pandemia de covid-19

Desde 2020 o Círio da Conceição foi alterado em razão da pandemia. O arcebispo metropolitano de Santarém informou que o Círio 104 seguirá o trajeto original, com saída da igreja de São Sebastião, após a missa solene, seguindo pela avenida São Sebastião, avenida Rui Barbosa e avenida Tapajós, com chegada ao elevado da praça da Matriz, onde será realizada a tradicional missa campal.



“Não sabemos como serão os próximos dias em relação aos casos confirmados do coronavírus no município. De modo que se houver nova norma do sistema de saúde do município, estado e união, a igreja se adaptará às normas vigentes de acordo com as autoridades de saúde”, ressaltou dom Irineu.



A igreja católica em Santarém — a exemplo da Arquidiocese de Belém, que anunciou o formato tradicional para o Círio de Nazaré — confirmou que a programação será toda presencial, com o Círio das Crianças, no domingo anterior à procissão principal. Neste ano, a pedido do Conselho Regional de Contabilidade, foi incluída uma nova romaria, a dos servidores públicos e profissionais liberais.

