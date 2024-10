Paulinho Curuá celebra acesso do Remo e projeta jogar final da Série C: ‘Estamos focados’

O Clube do Remo conquistou o tão sonhado acesso para a Série B do Brasileirão no próximo ano. Com o objetivo do ano alcançado, o elenco tem vivido momentos de celebração e de “virada de chave”, como contou o volante Paulinho Curuá, uma das peças-chave da equipe azulina na chegada ao acesso, em entrevista nesta sexta-feira (04/10).

“A conquista [acesso] foi de extrema importância, não só pessoal, mas pra carreira profissional também. Acredito que influencia muito, até em questão de se empregar em outro clube, é muito importante também levar pra carreira. Foi fundamental tanto para o Clube do Remo quanto para a carreira de nós atletas, então eu tô muito feliz, muito satisfeito com o trabalho que a gente fez na temporada, principalmente na Série C e muito feliz também pela conquista desse acesso”, comemorou.

Curuá também relembrou os momentos difíceis do Leão com antes da chegada do técnico Rodrigo Santana. Na época, o Remo chegou a ficar próximo da zona de rebaixamento, algo que mudou com a chegada do treinador, assim como os objetivos de Curuá, que já visualiza o Leão na primeira divisão do Brasileiro.

“Depois de dois anos aí conseguimos, com muito trabalho e muito esforço, dar essa volta aí e estamos de volta à Série B. Agora é pensar positivo, pensar pra frente. Pensar em fazer uma boa temporada já em 2025, nos preparar também. Não vai ser fácil, mas acredito que a gente tem estrutura e tem torcida pra brigar por uma Série A”, disse.

“Acredito que a formação dele mudou muito a cara do time. Acho que encaixou. A gente cresceu muito, evoluiu tanto que começou a dar resultado. Então acho que foi muito isso aí o time tem encaixado e foi fundamental para nós termos conseguido nosso objetivo”, completou.

O próximo desafio do Remo é neste sábado, contra o Botafogo-PB, fora de casa, a partir das 17h30. Caso saia vitorioso da partida contra o já eliminado alvinegro paraibano, o Leão tem chances de disputar a grande final da Série C, o que é o foco do elenco azulino atualmente.

“Estamos focados pensando nessa final. A gente sabe que tem mais um jogo aí. É difícil também, mas temos total confiança do nosso elenco. Já passamos por diversas coisas muito mais difíceis que essa. Eu acredito que vai ser só mais um passe aí para a gente estar chegando nessa final e brigar. Vamos chegar forte também pela briga desse título. Acho que vai ser um duelo difícil, até porque acredito que tem atletas lá [no Botafogo] que precisam já também estar empregados para o próximo ano, então não vai querer baixar a guarda, não vai dar o jogo como perdido, então temos que estar bem concentrados, bem focados para tentar buscar essa vitória que vai nos dar uma vaga para a final”, finalizou.

A partida entre Remo e Botafogo-PB terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal Oliberal.com.