Zagueiro garante empenho do Remo para chegar à final da Série C: 'Não vamos nos poupar'

A sexta e última rodada do quadrangular decisivo da Série C vai definir os postulantes à decisão do título nacional, cujo troféu já foi erguido pelo Clube do Remo em 2025. De lá para cá, o time passou por outra final, mas deixou escapar o bi e agora, diante de mais uma oportunidade, pretende lutar para encerrar a temporada com chave de ouro, coroando o acesso e a possibilidade do título brasileiro.

Nesta sexta (04/10), o Remo entra em campo contra o Botafogo-PB, que vem a ser o último colocado no grupo B, com dois pontos. Apesar da aparente facilidade, os azulinos esperam um jogo difícil e muito disputado, como descreve o zagueiro Rafael Castro, um dos últimos contratados da temporada, que vem ganhando a confiança do técnico Rodrigo Santana a cada partida.

"Vai ser um jogo muito difícil. A equipe deles não tem o que almejar, mas nem por isso vão entregar o jogo. Para eles será uma grande oportunidade para mostrar futebol no campeonato. Eles querem almejar algo maior no Botafogo ou fora. Acredito que será uma partida bem difícil para nós e para eles", garante o zagueiro, que admite ter tido uma temporada altamente positiva no Leão Azul paraense.

"Me sinto realizado e feliz por tudo o que aconteceu desde a minha chegada aqui. Pude me firmar, disputar jogos, ajudar com assistências. Ainda não saiu o gol e me cobro bastante. Desde a minha chegada eu me comprometi a deixar meu nome marcado aqui e estou caminhando para esse objetivo", acrescenta. Para ele, as chances de decidir a Série C são reais, bastando para isso, manter a boa fase do time, que está invicto no quadrangular.

"Conquistamos o nosso primeiro objetivo, que foi o acesso, mas ainda temos essa última batalha pela frente, com chances de alcançar à final. Enquanto não tiver nada resolvido, nós não vamos nos poupar, deixar de fazer algo, pois sabemos o quão valiosa é essa final para a gente, para o Clube do Remo, para a torcida e tudo que envolve ela. Vamos em busca de um grande resultado para ganhar essa vaga".

O Remo disputa vaga na final com o Volta Redonda, que enfrenta o São Bernardo no outro jogo, no interior paulista. Ambos têm nove pontos, mas o Voltaço leva vantagem no saldo de gols, com um a mais. A partida começa às 17h30, direto do estádio Almeidão ,em João Pessoa (PB).