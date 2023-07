Quadro Tático: sem Pablo Roberto, saiba como pode jogar o Remo de Ricado Catalá na Série C

O que fazer? Essa deve ser a pergunta que o técnico do Remo, Ricardo Catalá, tem feito nos últimos dias. Com a saída de Pablo Roberto, um dos principais jogadores do time, para o futebol português o treinador azulino tem "quebrado a cabeça" para não transformar o meio de campo remista num marasmo de ideias.

As opções no elenco são escassas. É importante destacar que o elenco azulino é desequilibrado e conta com poucas peças eficazes para o setor de criação. No entanto, Catalá é versátil e já jogou com várias formações durante a carreira. Essa, talvez, possa ser a alternativa para tornar o Remo mais competitivo nesta reta final de Série C, apesar da ausência do seu jogador mais criativo.

O Quadro Tático desta semana vai sugerir algumas alternativas para que Catalá não tenha o cérebro da equipe - o meio de campo - tão prejudicado na sequência final da primeira fase da Série C.

Como joga Pablo Roberto?

Pablo Roberto se notabilizou por ser um maestro remista (Cristino Martins / O Liberal)

Para sugerir alternativas de substituição de Pablo Roberto, primeiro é necessário entender como o camisa 8 azulino joga. Ao contrário dos demais meias, que jogam centralizados, atrás de centroavantes, Pablo costuma partir com a bola desde terrenos mais recuados. Às vezes jogando ao lado dos volantes, o jogador se notabilizava por lançamentos de média/longa distância e boa resistência física para suportar entradas de marcadores.

Alternativa 1: a volta às origens

Rodriguinho pode jogar assim como Pablo Roberto, mais recuado (Samara Miranda / Remo)

Talvez seja consenso entre a torcida remista que a melhor fase da equipe na temporada foi na metade do primeiro semestre, quando a equipe acumulou sete jogos de invencibilidade no Parazão e bateu o Corinthians pela Copa do Brasil. Naquela época, o Leão tinha o meio campo formado em três degraus: o primeiro, da segurança; o segundo, do vigor; e o terceiro, da criação.

Esses espaços eram ocupados, respectivamente, por Anderson Uchôa, Richard Franco e Pablo Roberto. Partindo do fato de que apenas o último nome do trio não está mais no clube, Catalá pode reviver o bom momento de entrosamento dos demais jogadores e repetir o esquema tático.

Para o degrau da criação, ocupado por Pablo, o treinador poderia escalar Rodriguinho, que já fez essa função em algumas partidas na temporada. Assim como o camisa 8, Rodriguinho tem bom passe de média/longa distância, sabe jogar em terrenos mais recuados do campo e possui bom vigor físico para divididas. No entanto, a idade mais elevada levanta dúvidas sobre a condição durante os 90 minutos.

Alternativa 2: seguir a filosofia

Muriqui pode liderar, sozinho, a armação azulina (Samara Miranda / Ascom Remo)

Desde que Catalá chegou ao Remo, ele tem utilizado um centroavante de ofício como jogador mais avançado. No entanto, a "origem" azulina na temporada escalava Muriqui como um "camisa 9" de mais mobilidade.

Caso o treinador prefira seguir com a própria filosofia e manter um centroavante de ofício no ataque, Muriqui deve ser recuado para o meio de campo e realizar a função de armação da equipe. No entanto, para que o camisa 10 remista tenha mais liberdade para atuar, um atleta de mais vigor físico deve ser escalado no meio como volante. Exemplos para o posto são Paulinho Curuá e Richard Franco, que podem jogar ao lado do primeiro volante.