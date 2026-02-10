Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Brasil encerra participação no sprint do esqui cross-country nas Olimpíadas de Inverno

Atletas disputaram prova de 1,5 km nas Olimpíadas de Inverno 2026; confira a agenda completa do Brasil nos Jogos Olímpicos

Hannah Franco
fonte

Estreia brasileira no esqui cross-country termina sem classificação no sprint. (Divulgação/COB)

O Brasil se despediu do sprint livre do esqui cross-country nesta terça-feira, durante a estreia do país nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026. As brasileiras Bruna Moura e Eduarda Ribera, além de Manex Silva no masculino, disputaram a fase classificatória da prova, mas não conseguiram avançar às quartas de final.

A disputa foi realizada em um percurso de 1,5 km, e apenas os 30 atletas mais rápidos garantiram vaga na próxima fase. Eduarda Ribera terminou na 73ª colocação, com o tempo de 4min17s05, enquanto Bruna Moura ficou logo atrás, em 76º lugar, ao completar a prova em 4min22s07. No masculino, Manex Silva registrou 3min25s48, encerrando sua participação na 48ª posição.

VEJA MAIS

image Jogos de Inverno: quanto podem ganhar os brasileiros que conquistarem medalhas?

image Quando o Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno? Veja data e primeira modalidade
Esqui cross-country abre participação brasileira em Milão-Cortina 2026; conheça o esporte

Apesar da eliminação, o dia foi considerado histórico para o esporte de inverno brasileiro. Manex Silva conquistou o melhor resultado do Brasil no sprint individual masculino, com um inédito top 50. Já Eduarda Ribera foi a melhor sul-americana da prova, reforçando o crescimento da modalidade no país.

Estreante em Jogos Olímpicos de Inverno, Bruna Moura também teve sua participação marcada por superação. A atleta sofreu um grave acidente em 2022, que a deixou dois meses sem andar. Após um ano e meio de fisioterapia, ela conseguiu retornar ao alto rendimento e realizar o sonho olímpico.

Agenda segue movimentada

Os atletas brasileiros seguem com compromissos em Milão-Cortina ao longo da semana. Bruna Moura e Eduarda Ribera voltam a competir na quinta-feira (12), na prova dos 10 km do esqui cross-country feminino, enquanto Manex Silva disputa a prova masculina na sexta-feira (13).

Antes disso, o Brasil volta à ação na quarta-feira (11), às 15h30, com Pat Burgener e Augustinho Teixeira, que participam da classificação masculina do snowboard halfpipe, modalidade que pode recolocar o país em destaque nos esportes de inverno.

Confira a agenda do Brasil em Milão-Cortina (horário de Brasília)

Quarta-feira (11)

15h30 – Classificação masculina do snowboard halfpipe (Pat Burgener e Augustinho Teixeira)

Quinta-feira (12)

9h – Esqui cross-country 10 km feminino (Bruna Moura e Eduarda Ribera)

Sexta-feira (13)

7h45 – Esqui cross-country 10 km masculino (Manex Silva)

12h – Skeleton, descidas 1 e 2 (Nicole Silveira)

15h30 – Final masculina do snowboard halfpipe

Sábado (14)

6h – Esqui alpino slalom gigante masculino (Lucas Pinheiro Braathen)

14h – Skeleton, descidas 3 e 4 (Nicole Silveira)

Segunda-feira (16)

6h – Bobsled 2-man, descidas 1 e 2

6h – Esqui alpino slalom masculino (Lucas Pinheiro Braathen)

Terça-feira (17)

15h – Bobsled 2-man, descidas 3 e 4

Quarta-feira (18)

5h45 – Sprint por equipes feminino do esqui cross-country

6h – Esqui alpino slalom feminino (Alice Padilha)

Sábado (21)

6h – Bobsled 4-man, descidas 1 e 2

Domingo (22)

6h – Bobsled 4-man, descidas finais

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

olimpíadas de inverno

ESQUI CROSS-COUNTRY
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball

Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo

10.02.26 9h55

FUTEBOL

Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV

Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição

09.02.26 16h33

FUTEBOL

Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo

Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo

09.02.26 14h43

Futebol

FPF libera áudios do VAR do Re-Pa e árbitro explica gol anulado do Paysandu: ‘Ele ganha vantagem’

Segundo o VAR , houve impedimento na origem da jogada que terminou com gol de Ítalo, quando jogo estava empatado em 0 a 0. 

09.02.26 14h41

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball

Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo

10.02.26 9h55

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

10.02.26 7h00

JOGOS

Brasil encerra participação no sprint do esqui cross-country nas Olimpíadas de Inverno

Atletas disputaram prova de 1,5 km nas Olimpíadas de Inverno 2026; confira a agenda completa do Brasil nos Jogos Olímpicos

10.02.26 8h13

Futebol

Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube

Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo

09.02.26 17h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda