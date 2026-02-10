Brasil encerra participação no sprint do esqui cross-country nas Olimpíadas de Inverno Atletas disputaram prova de 1,5 km nas Olimpíadas de Inverno 2026; confira a agenda completa do Brasil nos Jogos Olímpicos Hannah Franco 10.02.26 8h13 Estreia brasileira no esqui cross-country termina sem classificação no sprint. (Divulgação/COB) O Brasil se despediu do sprint livre do esqui cross-country nesta terça-feira, durante a estreia do país nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026. As brasileiras Bruna Moura e Eduarda Ribera, além de Manex Silva no masculino, disputaram a fase classificatória da prova, mas não conseguiram avançar às quartas de final. A disputa foi realizada em um percurso de 1,5 km, e apenas os 30 atletas mais rápidos garantiram vaga na próxima fase. Eduarda Ribera terminou na 73ª colocação, com o tempo de 4min17s05, enquanto Bruna Moura ficou logo atrás, em 76º lugar, ao completar a prova em 4min22s07. No masculino, Manex Silva registrou 3min25s48, encerrando sua participação na 48ª posição. VEJA MAIS Jogos de Inverno: quanto podem ganhar os brasileiros que conquistarem medalhas? Quando o Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno? Veja data e primeira modalidade Esqui cross-country abre participação brasileira em Milão-Cortina 2026; conheça o esporte Apesar da eliminação, o dia foi considerado histórico para o esporte de inverno brasileiro. Manex Silva conquistou o melhor resultado do Brasil no sprint individual masculino, com um inédito top 50. Já Eduarda Ribera foi a melhor sul-americana da prova, reforçando o crescimento da modalidade no país. Estreante em Jogos Olímpicos de Inverno, Bruna Moura também teve sua participação marcada por superação. A atleta sofreu um grave acidente em 2022, que a deixou dois meses sem andar. Após um ano e meio de fisioterapia, ela conseguiu retornar ao alto rendimento e realizar o sonho olímpico. Agenda segue movimentada Os atletas brasileiros seguem com compromissos em Milão-Cortina ao longo da semana. Bruna Moura e Eduarda Ribera voltam a competir na quinta-feira (12), na prova dos 10 km do esqui cross-country feminino, enquanto Manex Silva disputa a prova masculina na sexta-feira (13). Antes disso, o Brasil volta à ação na quarta-feira (11), às 15h30, com Pat Burgener e Augustinho Teixeira, que participam da classificação masculina do snowboard halfpipe, modalidade que pode recolocar o país em destaque nos esportes de inverno. Confira a agenda do Brasil em Milão-Cortina (horário de Brasília) Quarta-feira (11) 15h30 – Classificação masculina do snowboard halfpipe (Pat Burgener e Augustinho Teixeira) Quinta-feira (12) 9h – Esqui cross-country 10 km feminino (Bruna Moura e Eduarda Ribera) Sexta-feira (13) 7h45 – Esqui cross-country 10 km masculino (Manex Silva) 12h – Skeleton, descidas 1 e 2 (Nicole Silveira) 15h30 – Final masculina do snowboard halfpipe Sábado (14) 6h – Esqui alpino slalom gigante masculino (Lucas Pinheiro Braathen) 14h – Skeleton, descidas 3 e 4 (Nicole Silveira) Segunda-feira (16) 6h – Bobsled 2-man, descidas 1 e 2 6h – Esqui alpino slalom masculino (Lucas Pinheiro Braathen) Terça-feira (17) 15h – Bobsled 2-man, descidas 3 e 4 Quarta-feira (18) 5h45 – Sprint por equipes feminino do esqui cross-country 6h – Esqui alpino slalom feminino (Alice Padilha) Sábado (21) 6h – Bobsled 4-man, descidas 1 e 2 Domingo (22) 6h – Bobsled 4-man, descidas finais Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave olimpíadas de inverno ESQUI CROSS-COUNTRY COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 