Brasil encerra participação no sprint do esqui cross-country nas Olimpíadas de Inverno

O Brasil se despediu do sprint livre do esqui cross-country nesta terça-feira, durante a estreia do país nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026. As brasileiras Bruna Moura e Eduarda Ribera, além de Manex Silva no masculino, disputaram a fase classificatória da prova, mas não conseguiram avançar às quartas de final.

A disputa foi realizada em um percurso de 1,5 km, e apenas os 30 atletas mais rápidos garantiram vaga na próxima fase. Eduarda Ribera terminou na 73ª colocação, com o tempo de 4min17s05, enquanto Bruna Moura ficou logo atrás, em 76º lugar, ao completar a prova em 4min22s07. No masculino, Manex Silva registrou 3min25s48, encerrando sua participação na 48ª posição.

Apesar da eliminação, o dia foi considerado histórico para o esporte de inverno brasileiro. Manex Silva conquistou o melhor resultado do Brasil no sprint individual masculino, com um inédito top 50. Já Eduarda Ribera foi a melhor sul-americana da prova, reforçando o crescimento da modalidade no país.

Estreante em Jogos Olímpicos de Inverno, Bruna Moura também teve sua participação marcada por superação. A atleta sofreu um grave acidente em 2022, que a deixou dois meses sem andar. Após um ano e meio de fisioterapia, ela conseguiu retornar ao alto rendimento e realizar o sonho olímpico.

Agenda segue movimentada

Os atletas brasileiros seguem com compromissos em Milão-Cortina ao longo da semana. Bruna Moura e Eduarda Ribera voltam a competir na quinta-feira (12), na prova dos 10 km do esqui cross-country feminino, enquanto Manex Silva disputa a prova masculina na sexta-feira (13).

Antes disso, o Brasil volta à ação na quarta-feira (11), às 15h30, com Pat Burgener e Augustinho Teixeira, que participam da classificação masculina do snowboard halfpipe, modalidade que pode recolocar o país em destaque nos esportes de inverno.

Confira a agenda do Brasil em Milão-Cortina (horário de Brasília)

Quarta-feira (11)

15h30 – Classificação masculina do snowboard halfpipe (Pat Burgener e Augustinho Teixeira)

Quinta-feira (12)

9h – Esqui cross-country 10 km feminino (Bruna Moura e Eduarda Ribera)

Sexta-feira (13)

7h45 – Esqui cross-country 10 km masculino (Manex Silva)

12h – Skeleton, descidas 1 e 2 (Nicole Silveira)

15h30 – Final masculina do snowboard halfpipe

Sábado (14)

6h – Esqui alpino slalom gigante masculino (Lucas Pinheiro Braathen)

14h – Skeleton, descidas 3 e 4 (Nicole Silveira)

Segunda-feira (16)

6h – Bobsled 2-man, descidas 1 e 2

6h – Esqui alpino slalom masculino (Lucas Pinheiro Braathen)

Terça-feira (17)

15h – Bobsled 2-man, descidas 3 e 4

Quarta-feira (18)

5h45 – Sprint por equipes feminino do esqui cross-country

6h – Esqui alpino slalom feminino (Alice Padilha)

Sábado (21)

6h – Bobsled 4-man, descidas 1 e 2

Domingo (22)

6h – Bobsled 4-man, descidas finais