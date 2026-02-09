Quando o Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno? Veja data e primeira modalidade

O Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina 2026 nesta terça-feira (10), com as primeiras provas do esqui cross-country, modalidade que abre a participação do país na competição disputada na Itália.

A delegação brasileira na modalidade será representada por Manex Silva, Eduarda Ribera e Bruna Moura. As provas seguem até o dia 22 de fevereiro, data de encerramento dos Jogos.

Como será o dia de estreia do Brasil?

O primeiro dia de competições do esqui cross-country será intenso. Pela manhã, acontecem as provas classificatórias do Sprint Clássico masculino e feminino.

No mesmo dia, estão previstas as quartas de final, semifinais e finais, caso os atletas brasileiros avancem.

Quando acontecem as Olimpíadas de Inverno?

Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 são disputados entre 6 e 22 de fevereiro. Esta edição marca a maior delegação brasileira da história na competição, com 14 atletas, além de um reserva.

O número representa um aumento de 40% em relação aos Jogos de Pequim 2022, quando o Brasil contou com 10 atletas.

O que é esqui cross-country?

O esqui cross-country é uma modalidade de resistência originária da Noruega e integra o grupo do chamado esqui nórdico. Os atletas percorrem distâncias variadas em pistas de neve utilizando esquis e bastões, impulsionados apenas pela própria força física.

O esporte surgiu como meio de transporte em regiões nórdicas e se consolidou como competição no fim do século XIX. Nos Jogos Olímpicos, as distâncias variam entre 1,5 km e 50 km.

Quais são as técnicas da modalidade?

O esqui cross-country é disputado em três estilos:

Clássico: os atletas se deslocam em trilhos paralelos na neve, com movimento semelhante ao da caminhada ou corrida.

Livre (Skate): mais rápido, o estilo lembra a patinação. Os esquiadores utilizam movimentos laterais, formando um “V” com os esquis.

Skiatlo: combina os dois estilos em uma única prova. Em Milão-Cortina 2026, homens e mulheres competirão pela primeira vez na mesma distância: 20 km, divididos em duas etapas de 10 km, com troca obrigatória de equipamentos no meio do percurso.

Quais esportes o Brasil disputa nas Olimpíadas de Inverno?

Além do esqui cross-country, o Brasil terá atletas em outras modalidades, como:

Esqui alpino

Snowboard halfpipe

Skeleton

Bobsled

Quem são os atletas do Brasil em Milão-Cortina 2026?

Entre os principais nomes da delegação brasileira estão:

Nicole Silveira (Skeleton), quarta colocada no Mundial de 2025

Lucas Pinheiro Braathen (Esqui Alpino), campeão de etapas da Copa do Mundo

Christian Oliveira, Giovanni Ongaro e Alice Padilha (Esqui Alpino)

Eduarda Ribera, Bruna Moura e Manex Silva (Esqui Cross-Country)

Pat Burgener e Augustinho Teixeira (Snowboard Halfpipe)

Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luis Bacca e Gustavo Ferreira (Bobsled)

Com recorde de atletas e presença em diversas modalidades, o Brasil amplia sua participação nos esportes de inverno e inicia a campanha olímpica nesta terça-feira (10).