Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Quando o Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno? Veja data e primeira modalidade

Esqui cross-country abre participação brasileira em Milão-Cortina 2026; conheça o esporte

Hannah Franco
fonte

Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno nesta terça (10); entenda o esqui cross-country (Marina Ziehe/COB)

O Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina 2026 nesta terça-feira (10), com as primeiras provas do esqui cross-country, modalidade que abre a participação do país na competição disputada na Itália.

A delegação brasileira na modalidade será representada por Manex Silva, Eduarda Ribera e Bruna Moura. As provas seguem até o dia 22 de fevereiro, data de encerramento dos Jogos.

VEJA MAIS

image Jogos de Inverno: quanto podem ganhar os brasileiros que conquistarem medalhas?

image Mortal, Rebeca Andrade e shows de arrepiar: Jogos de Inverno são inaugurados em Milão

Como será o dia de estreia do Brasil?

O primeiro dia de competições do esqui cross-country será intenso. Pela manhã, acontecem as provas classificatórias do Sprint Clássico masculino e feminino.

No mesmo dia, estão previstas as quartas de final, semifinais e finais, caso os atletas brasileiros avancem.

Quando acontecem as Olimpíadas de Inverno?

Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 são disputados entre 6 e 22 de fevereiro. Esta edição marca a maior delegação brasileira da história na competição, com 14 atletas, além de um reserva.

O número representa um aumento de 40% em relação aos Jogos de Pequim 2022, quando o Brasil contou com 10 atletas.

O que é esqui cross-country?

O esqui cross-country é uma modalidade de resistência originária da Noruega e integra o grupo do chamado esqui nórdico. Os atletas percorrem distâncias variadas em pistas de neve utilizando esquis e bastões, impulsionados apenas pela própria força física.

O esporte surgiu como meio de transporte em regiões nórdicas e se consolidou como competição no fim do século XIX. Nos Jogos Olímpicos, as distâncias variam entre 1,5 km e 50 km.

Quais são as técnicas da modalidade?

O esqui cross-country é disputado em três estilos:

Clássico: os atletas se deslocam em trilhos paralelos na neve, com movimento semelhante ao da caminhada ou corrida.

Livre (Skate): mais rápido, o estilo lembra a patinação. Os esquiadores utilizam movimentos laterais, formando um “V” com os esquis.

Skiatlo: combina os dois estilos em uma única prova. Em Milão-Cortina 2026, homens e mulheres competirão pela primeira vez na mesma distância: 20 km, divididos em duas etapas de 10 km, com troca obrigatória de equipamentos no meio do percurso.

Quais esportes o Brasil disputa nas Olimpíadas de Inverno?

Além do esqui cross-country, o Brasil terá atletas em outras modalidades, como:

  • Esqui alpino
  • Snowboard halfpipe
  • Skeleton
  • Bobsled

Quem são os atletas do Brasil em Milão-Cortina 2026?

Entre os principais nomes da delegação brasileira estão:

  • Nicole Silveira (Skeleton), quarta colocada no Mundial de 2025
  • Lucas Pinheiro Braathen (Esqui Alpino), campeão de etapas da Copa do Mundo
  • Christian Oliveira, Giovanni Ongaro e Alice Padilha (Esqui Alpino)
  • Eduarda Ribera, Bruna Moura e Manex Silva (Esqui Cross-Country)
  • Pat Burgener e Augustinho Teixeira (Snowboard Halfpipe)
  • Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luis Bacca e Gustavo Ferreira (Bobsled)

Com recorde de atletas e presença em diversas modalidades, o Brasil amplia sua participação nos esportes de inverno e inicia a campanha olímpica nesta terça-feira (10).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OLIMPÍADAS DE INVERNO

ESQUI CROSS-COUNTRY

ESPORTES
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem

Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem

09.02.26 10h54

FUTEBOL

Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira

Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão

09.02.26 9h31

FUTEBOL

Após terceira derrota no Parazão, Bragantino demite técnico Mathaus Sodré

Tubarão de Caeté o lanterna do campeonato, com apenas um ponto

08.02.26 20h44

Futebol

Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses

Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro.

08.02.26 17h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira

Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão

09.02.26 9h31

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

09.02.26 7h00

TUDO IGUAL

Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão

O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final

08.02.26 19h05

PÓS-JOGO

Osorio vê Remo superior no Re-Pa e minimiza riscos no empate com o Paysandu

Técnico azulino valoriza o domínio da equipe, entende críticas da torcida e aponta melhora nas finalizações como principal desafio após o clássico no Mangueirão

08.02.26 20h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda