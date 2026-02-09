Quando o Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno? Veja data e primeira modalidade Esqui cross-country abre participação brasileira em Milão-Cortina 2026; conheça o esporte Hannah Franco 09.02.26 10h01 Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno nesta terça (10); entenda o esqui cross-country (Marina Ziehe/COB) O Brasil estreia nas Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina 2026 nesta terça-feira (10), com as primeiras provas do esqui cross-country, modalidade que abre a participação do país na competição disputada na Itália. A delegação brasileira na modalidade será representada por Manex Silva, Eduarda Ribera e Bruna Moura. As provas seguem até o dia 22 de fevereiro, data de encerramento dos Jogos. VEJA MAIS Jogos de Inverno: quanto podem ganhar os brasileiros que conquistarem medalhas? Mortal, Rebeca Andrade e shows de arrepiar: Jogos de Inverno são inaugurados em Milão Como será o dia de estreia do Brasil? O primeiro dia de competições do esqui cross-country será intenso. Pela manhã, acontecem as provas classificatórias do Sprint Clássico masculino e feminino. No mesmo dia, estão previstas as quartas de final, semifinais e finais, caso os atletas brasileiros avancem. Quando acontecem as Olimpíadas de Inverno? Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 são disputados entre 6 e 22 de fevereiro. Esta edição marca a maior delegação brasileira da história na competição, com 14 atletas, além de um reserva. O número representa um aumento de 40% em relação aos Jogos de Pequim 2022, quando o Brasil contou com 10 atletas. O que é esqui cross-country? O esqui cross-country é uma modalidade de resistência originária da Noruega e integra o grupo do chamado esqui nórdico. Os atletas percorrem distâncias variadas em pistas de neve utilizando esquis e bastões, impulsionados apenas pela própria força física. O esporte surgiu como meio de transporte em regiões nórdicas e se consolidou como competição no fim do século XIX. Nos Jogos Olímpicos, as distâncias variam entre 1,5 km e 50 km. Quais são as técnicas da modalidade? O esqui cross-country é disputado em três estilos: Clássico: os atletas se deslocam em trilhos paralelos na neve, com movimento semelhante ao da caminhada ou corrida. Livre (Skate): mais rápido, o estilo lembra a patinação. Os esquiadores utilizam movimentos laterais, formando um “V” com os esquis. Skiatlo: combina os dois estilos em uma única prova. Em Milão-Cortina 2026, homens e mulheres competirão pela primeira vez na mesma distância: 20 km, divididos em duas etapas de 10 km, com troca obrigatória de equipamentos no meio do percurso. Quais esportes o Brasil disputa nas Olimpíadas de Inverno? Além do esqui cross-country, o Brasil terá atletas em outras modalidades, como: Esqui alpino Snowboard halfpipe Skeleton Bobsled Quem são os atletas do Brasil em Milão-Cortina 2026? Entre os principais nomes da delegação brasileira estão: Nicole Silveira (Skeleton), quarta colocada no Mundial de 2025 Lucas Pinheiro Braathen (Esqui Alpino), campeão de etapas da Copa do Mundo Christian Oliveira, Giovanni Ongaro e Alice Padilha (Esqui Alpino) Eduarda Ribera, Bruna Moura e Manex Silva (Esqui Cross-Country) Pat Burgener e Augustinho Teixeira (Snowboard Halfpipe) Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Rafael Souza, Luis Bacca e Gustavo Ferreira (Bobsled) Com recorde de atletas e presença em diversas modalidades, o Brasil amplia sua participação nos esportes de inverno e inicia a campanha olímpica nesta terça-feira (10). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave OLIMPÍADAS DE INVERNO ESQUI CROSS-COUNTRY ESPORTES COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem 09.02.26 10h54 FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 FUTEBOL Após terceira derrota no Parazão, Bragantino demite técnico Mathaus Sodré Tubarão de Caeté o lanterna do campeonato, com apenas um ponto 08.02.26 20h44 Futebol Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. 08.02.26 17h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00 TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 08.02.26 19h05 PÓS-JOGO Osorio vê Remo superior no Re-Pa e minimiza riscos no empate com o Paysandu Técnico azulino valoriza o domínio da equipe, entende críticas da torcida e aponta melhora nas finalizações como principal desafio após o clássico no Mangueirão 08.02.26 20h05