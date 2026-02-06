Mortal, Rebeca Andrade e shows de arrepiar: Jogos de Inverno são inaugurados em Milão Estadão Conteúdo 06.02.26 19h57 Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina começaram oficialmente nesta sexta-feira, 6, com uma Cerimônia de Abertura que ocorreu simultaneamente em todas as cidades que serão palco de alguma modalidade. Além das sedes, Livigno e Predazzo também fizeram parte do evento. O torneio foi aberto por Sergio Mattarella, presidente da Itália, e também contou com os discursos de Kirsty Coventry, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), e Giovanni Malagò, presidente do comitê organizador da competição. Além disso, a cerimônia ficou marcada por atrações musicais como Mariah Carey e Andrea Bocelli, além da entrada marcante da delegação brasileira, com direito a mortal e dança. INÍCIO DO EVENTO E PRIMEIRAS APRESENTAÇÕES O tema central da Cerimônia de Abertura, produzida pela empresa Banijay Entertainment, é 'Harmonia'. Ela começou homenageando a cultura italiana e mostrando elementos da sua arte, como a pintura e as esculturas. Todo o evento foi conduzido por figuras que representam três grandes mestres da ópera do país: Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Gioachino Rossini. Depois, a norte-americana Mariah Carey foi a primeira grande atração musical. Ela cantou a música 'Nel blu, dipinto di blu', de Domenico Modugno. Um grupo de modelos desfilou em três filas, cada uma com uma das cores da Itália. Ao fundo, uma delas trouxe a bandeira para que acontecesse o canto do hino nacional na voz da cantora Laura Pausini. FORMAÇÃO DOS ANÉIS OLÍMPICOS E ENTRADA DOS ATLETAS A cerimônia dos Jogos de Inverno seguiu para a formação dos anéis olímpicos, símbolo do torneio e do movimento do olimpismo. Eles foram erguidos no topo do San Siro. Na sequência, aconteceu a entrada das delegações de todos os países presentes na Olimpíada de Milão-Cortina. O Brasil foi o 14º a entrar, liderado pelos porta-bandeiras Lucas Pinheiro Braathen, do esqui alpino, e Nicole Silveira, do skeleton. Um destaque na entrada brasileira foi o mortal dado por Pat Burgener, atleta do snowboard, que levantou o público presente em Livigno. O mesmo ocorreu em Cortina, com a dança de Nicole e de outros competidores do país. DISCURSOS E ACENDIMENTO DA PIRA Após o desfile dos países, a Cerimônia de Abertura realizou uma viagem em diversas eras dos Jogos Olímpicos de Inverno. A apresentação antecedeu os discursos de abertura de Giovanni Malagò e Kirsty Coventry. Kirsty, inclusive, discursou pela primeira vez em um grande evento desde que assumiu a presidência do COI, em junho do ano passado. Nascida no Zimbábue, ela é ex-nadadora (dona de sete medalhas olímpicas) e é a primeira mulher a ocupar este cargo na entidade. Por fim, Andrea Bocelli soltou a voz em performance que marcou o começo do acendimento da pira olímpica. Depois da passagem da tocha por nomes importantes do esporte italiano e da mensagem de paz da atriz Charlize Theron, a brasileira Rebeca Andrade ajudou a levar a bandeira olímpica. Em Milão, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, ambas lendas italianas do esqui alpino, foram os responsáveis por acender a pira. 