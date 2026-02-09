Jogos de Inverno: quanto podem ganhar os brasileiros que conquistarem medalhas? Estadão Conteúdo 09.02.26 8h58 A edição de Milão-Cortina dos Jogos Olímpicos de Inverno promete ser histórica para o Brasil, já que o país pode conquistar a primeira medalha da sua história. Ao todo, 14 atletas brasileiros estão na disputa de cinco modalidades na Itália. Caso algum atleta de uma prova individual leve o ouro no torneio, ele receberá do Comitê Olímpico do Brasil (COB) a quantia de R$ 350 mil. Será desembolsado R$ 210 mil em caso da medalha de prata e R$ 140 mil no bronze. Se a equipe de bobsled alcance o pódio, os seguintes valores serão divididos igualmente entre os atletas: R$ 700 mil (ouro), R$ 420 mil (prata) e R$ 280 mil (bronze). As quantias foram anunciadas pelo COB em 2023 e representam um crescimento de 40% em relação ao ciclo olímpico dos Jogos de Pequim-2022. A principal esperança do Brasil em Milão-Cortina é Lucas Pinheiro Braathen, representante do país no esqui alpino. Ele terá duas chances de medalha ao disputar as provas do slalom e do slalom gigante. Quem corre por fora é Nicole Silveira, campeã pan-americana e dona de três medalhas em etapas da Copa do Mundo de skeleton. Pat Burgener, do snowboard, fecha a lista de atletas brasileiros que podem subir no pódio. O Brasil entra em ação pela primeira vez na próxima terça-feira, 10, com Bruna Moura, Eduarda Ribeira e Manex Silva disputando a prova de velocidade do esqui cross-country. CONFIRA A DELEGAÇÃO BRASILEIRA PARA OS JOGOS OLÍMPICOS DE INVERNO DE MILÃO-CORTINA BOBSLED Davidson de Souza Edson Bindilatti Luis Gonçalves Rafael Souza da Silva ESQUI ALPINO Alice Padilha Christian Oliveira Søvik Giovanni Ongaro Lucas Pinheiro Braathen ESQUI CROSS-COUNTRY Bruna Moura Eduarda Ribeira Manex Silva SKELETON Nicole Silveira SNOWBOARD Augustinho Teixeira Pat Burgener Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Jogos de Inverno brasileiros medalhas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição 09.02.26 16h33 FUTEBOL Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo 09.02.26 14h43 Futebol FPF libera áudios do VAR do Re-Pa e árbitro explica gol anulado do Paysandu: ‘Ele ganha vantagem’ Segundo o VAR , houve impedimento na origem da jogada que terminou com gol de Ítalo, quando jogo estava empatado em 0 a 0. 09.02.26 14h41 futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 Futebol Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. 08.02.26 17h44 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 CASO NEYMAR Najila afirma que perdoaria Neymar: 'todo mundo pode errar' Modelo diz que conversaria com o jogador e que é possível perdoá-lo 10.02.26 0h12