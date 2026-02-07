Leila cobra apoio da Globo a futebol feminino: 'Precisamos de investimento e melhores horários' Para a presidente do Palmeiras, o futebol feminino precisa de um olhar cuidadoso em outros departamentos Estadão Conteúdo 07.02.26 21h37 A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, esteve presente na Arena Barueri neste sábado onde pôde ver seu time vencer o Corinthians por 5 a 4 nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Mas, mesmo antes da partida e do título da Supercopa Feminina, a mandatária se pronunciou sobre o investimento na modalidade feminina e aproveitou para alfinetar os veículos de transmissão. Perguntada em campo pela TV Globo sobre a "casa" do futebol feminino ser o Allianz Parque, Leila foi enfática e disse que não se trata apenas de definir um mando de campo. O futebol feminino precisa de um olhar cuidadoso em outros departamentos. Depois, a presidente aproveitou a oportunidade para cobrar apoio das principais emissoras do País. "Eu acho que é questão de cultura essa valorização do futebol feminino. E isso parte do investimento, que nós estamos fazendo. Divulgação das emissoras, eu preciso muito da parceria da Globo com investimento e maior visibilidade. Melhores horários para o futebol feminino. Não colocar a gente às oito e meia, nove e meia da noite", disse Leila. "É complicado também. É um conjunto de ações. Não é só jogar no Allianz Parque. Lembrando que: para jogar futebol feminino no Allianz Parque, nós temos de pagar. Nós não temos custo quando é o masculino, o feminino nós temos de pagar. E os valores são relevantes. A receita, que não é muito grande no futebol feminino, em virtude da televisão... a gente não recebe das transmissões. A gente recebe em caso de título. Mas é a CBF", acrescentou. "A gente precisa melhorar essa parte financeira para que a gente possa colocar os jogos do Palmeiras no Allianz Parque. Aí sim a gente poderia começar a pensar. Mas não é só a questão financeira. É questão também que às vezes não é possível em virtude do Allianz ter compromisso de shows", finalizou. O torneio foi disputado entre as rivais porque o clube do Parque São Jorge foi o campeão brasileiro da temporada passada e as palestrinas venceram a Copa do Brasil. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol feminino Leila Pereira Palmeiras Globo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 FUTEBOL Paysandu fecha com atacante que jogou a Série B do ano passado; saiba detalhes Papão fechou com o atacante Thayllon, de 24 anos, que estava no Atlético-GO neste ano 06.02.26 16h00 Campeonato Mineiro Atlético-MG x Athletic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Mineiro Atlético-MG e Athletic-MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 17h30