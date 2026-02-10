Capa Jornal Amazônia
Remo divulga relacionados para duelo com o Atlético-MG pela Série A; veja

Azulino terá opções em todos os setores, mas não contará com Marcelinho e Pavani; partida é nesta quarta-feira, pela 3ª rodada

O Liberal
fonte

Os jogadores vêm treinando duro para o duelo contra o Galo Mineiro. (Samara Miranda / Ascom Remo)

O Clube do Remo definiu a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Atlético-MG, marcada para esta quarta-feira, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Atualmente na 18ª colocação, com um ponto conquistado, o Leão Azul busca reação na competição nacional.

Para o confronto, o técnico Juan Carlos Osório terá alternativas em todos os setores do campo. No sistema defensivo, as opções para a lateral direita são João Lucas, Klaus, Marllon, Kayky Almeida e Léo Andrade. Pela lateral esquerda, Sávio e Cufré disputam posição.

No meio-campo, o treinador relacionou Patrick de Paula, Catarozi, Zé Ricardo, Zé Welison e Leonel Picco, além de Yago e Victor Bueno, que podem atuar mais avançados, na função de armadores.

No setor ofensivo, o Remo conta com Hernane, Alef Manga e Nico pelos lados, enquanto João Pedro e Rafa Momntoi aparecem como opções para atuar de forma centralizada.

Por outro lado, o Leão não poderá contar com Marcelinho e Pavani, além de Ivan e Thalisson, que também ficam fora da partida. A ausência de Marcelinho foi explicada pelo chefe do Departamento Médico do clube, Jean Kley.

“De sexta para sábado, o Marcelinho, que tem um filho recém-nascido, acabou adoecendo. Ele praticamente não dormiu nesse período e ficou sem condições de treino. O filho apresentou um quadro viral e ele também foi acometido. Naturalmente, esses quadros virais são incompatíveis com exercícios de alta intensidade, por isso ele não está sendo relacionado”, explicou o médico.

Ainda de acordo com o DM azulino, o volante Patrick Nascimento segue em tratamento. “Ele está em acompanhamento médico e a nossa expectativa é recuperá-lo dentro do tempo previsto”, completou Jean Kley. A partida começa às 20 horas, direto da Arena MRV.

Remo
.
