Remo divulga relacionados para duelo com o Atlético-MG pela Série A; veja Azulino terá opções em todos os setores, mas não contará com Marcelinho e Pavani; partida é nesta quarta-feira, pela 3ª rodada O Liberal 10.02.26 18h05 Os jogadores vêm treinando duro para o duelo contra o Galo Mineiro. (Samara Miranda / Ascom Remo) O Clube do Remo definiu a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Atlético-MG, marcada para esta quarta-feira, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Atualmente na 18ª colocação, com um ponto conquistado, o Leão Azul busca reação na competição nacional. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para o confronto, o técnico Juan Carlos Osório terá alternativas em todos os setores do campo. No sistema defensivo, as opções para a lateral direita são João Lucas, Klaus, Marllon, Kayky Almeida e Léo Andrade. Pela lateral esquerda, Sávio e Cufré disputam posição. No meio-campo, o treinador relacionou Patrick de Paula, Catarozi, Zé Ricardo, Zé Welison e Leonel Picco, além de Yago e Victor Bueno, que podem atuar mais avançados, na função de armadores. No setor ofensivo, o Remo conta com Hernane, Alef Manga e Nico pelos lados, enquanto João Pedro e Rafa Momntoi aparecem como opções para atuar de forma centralizada. Por outro lado, o Leão não poderá contar com Marcelinho e Pavani, além de Ivan e Thalisson, que também ficam fora da partida. A ausência de Marcelinho foi explicada pelo chefe do Departamento Médico do clube, Jean Kley. VEJA MAIS Apresentado no Remo, lateral argentino ressalta força da equipe antes de duelo contra o Atlético-MG Jogador vive expectativa pela estreia na Série A após dois jogo pelo Parazão Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo' Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG Remo e Atlético-MG vivem momentos semelhantes antes de partida pela Série A; entenda Leão Azul e o Galo mineiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), pela terceira rodada do Brasileirão “De sexta para sábado, o Marcelinho, que tem um filho recém-nascido, acabou adoecendo. Ele praticamente não dormiu nesse período e ficou sem condições de treino. O filho apresentou um quadro viral e ele também foi acometido. Naturalmente, esses quadros virais são incompatíveis com exercícios de alta intensidade, por isso ele não está sendo relacionado”, explicou o médico. Ainda de acordo com o DM azulino, o volante Patrick Nascimento segue em tratamento. "Ele está em acompanhamento médico e a nossa expectativa é recuperá-lo dentro do tempo previsto", completou Jean Kley. A partida começa às 20 horas, direto da Arena MRV. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . 