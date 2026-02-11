Capa Jornal Amazônia
Com retorno de Sávio, Remo está escalado para duelo contra o Atlético-MG; confira

O técnico Juan Carlos Osorio optou por manter a base da equipe que atuou diante do Mirassol na rodada passada

O Liberal

O Remo está definido para o confronto desta noite, às 20h, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Carlos Osorio optou por manter a base da equipe que atuou diante do Mirassol na rodada passada, promovendo apenas duas alterações: o retorno do lateral-esquerdo Sávio ao time titular, após se recuperar de lesão, e a entrada de Kayky Almeida na zaga.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Assim, o Leão Azul vai a campo com Kayky Almeida e Marllon formando a dupla de zaga, João Lucas na lateral-direita, Patrick de Paula e Zé Ricardo como volantes, além de Vitor Bueno e Leonel Picco na articulação das jogadas. No setor ofensivo, Alef Manga e João Pedro são as apostas.

Do outro lado, o Atlético-MG entra em campo com força máxima sob o comando de Jorge Sampaoli. O Galo terá em campo nomes experientes e de peso, como o lateral Renan Lodi, ex-Seleção Brasileira, e Hulk, principal referência ofensiva da equipe mineira. Opções como Scarpa, Bernard e Dudu começam a partida no banco de reservas, reforçando a profundidade do elenco alvinegro para o duelo desta noite.

Confira as escalações:

.
11.02.26 19h23

