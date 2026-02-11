Com retorno de Sávio, Remo está escalado para duelo contra o Atlético-MG; confira O técnico Juan Carlos Osorio optou por manter a base da equipe que atuou diante do Mirassol na rodada passada O Liberal 11.02.26 19h23 O Remo está definido para o confronto desta noite, às 20h, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Carlos Osorio optou por manter a base da equipe que atuou diante do Mirassol na rodada passada, promovendo apenas duas alterações: o retorno do lateral-esquerdo Sávio ao time titular, após se recuperar de lesão, e a entrada de Kayky Almeida na zaga. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Assim, o Leão Azul vai a campo com Kayky Almeida e Marllon formando a dupla de zaga, João Lucas na lateral-direita, Patrick de Paula e Zé Ricardo como volantes, além de Vitor Bueno e Leonel Picco na articulação das jogadas. No setor ofensivo, Alef Manga e João Pedro são as apostas. Do outro lado, o Atlético-MG entra em campo com força máxima sob o comando de Jorge Sampaoli. O Galo terá em campo nomes experientes e de peso, como o lateral Renan Lodi, ex-Seleção Brasileira, e Hulk, principal referência ofensiva da equipe mineira. Opções como Scarpa, Bernard e Dudu começam a partida no banco de reservas, reforçando a profundidade do elenco alvinegro para o duelo desta noite. Confira as escalações: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO TUDO PRONTO! Com retorno de Sávio, Remo está escalado para duelo contra o Atlético-MG; confira O técnico Juan Carlos Osorio optou por manter a base da equipe que atuou diante do Mirassol na rodada passada 11.02.26 19h23 futebol feminino Com Brasileirão no calendário, Remo apresenta equipe feminina e inicia temporada de 2026 Entre as competições, a equipe azulina terá a disputa do Brasileirão A3 11.02.26 13h10 futebol Remo é o time com menor eficiência em pênaltis entre os clubes da Série A, aponta levantamento Leão Azul e Corinthians são os clubes com a menor porcentagem de aproveitamento 11.02.26 12h38 futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 futebol Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão 11.02.26 8h43 FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55