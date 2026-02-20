Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os campeonatos espanhol, alemão, italiano e saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Sassuolo e Verona jogarão pelo Campeonato Italiano às 16h45 (X/ @BolognaFC1909en)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (20/02), incluem partidas pelo La Liga, Bundesliga, Série A italiana e Série A saudita.

Às 16h30, o Mainz jogará contra o Hamburg pelo Campeonato Alemão. Já às 17h, o Athletic Bilbao enfrentará o Elche por La Liga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Mainz x Hamburg - 16h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Athletic Bilbao x Elche - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Sassuolo x Verona - 16h45 - Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Akhdoud x Al Quadisiya - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)
  2. Al Taawon x Al Feiha - 16h - Youtube (Canal GOAT)
  3. Dhamk x Al Shabab - 16h - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Al Okhdood e Al Qadsiyah; veja o horário

O jogo entre Al Akhdoud x Al Quadisiya terá transmissão ao vivo pela Bandsports  e pelos canais Canal GOAT e Esporte na Band, no Youtube, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Athletic Bilbao e Elche; veja o horário

O jogo entre Athletic Bilbao x Elche terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Mainz e Hamburg; veja o horário

O jogo entre Mainz x Hamburg terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela CazéTV e pelo OneFootball, às 16h30.

Onde assistir ao jogo de Sassuolo e Verona; veja o horário

O jogo entre Sassuolo x Verona terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 16h - Al Akhdoud x Al Quadisiya - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 17h - Athletic Bilbao x Elche - La Liga

SporTV

  1. 16h30 - Mainz x Hamburg - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 16h45 - Sassuolo x Verona - Campeonato Italiano
  2. 17h - Athletic Bilbao x Elche - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 16h30 - Mainz x Hamburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

.
JOGOS DE HOJE

20.02.26 7h00

