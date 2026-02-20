Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos espanhol, alemão, italiano e saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 20.02.26 7h00 Sassuolo e Verona jogarão pelo Campeonato Italiano às 16h45 (X/ @BolognaFC1909en) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (20/02), incluem partidas pelo La Liga, Bundesliga, Série A italiana e Série A saudita. Às 16h30, o Mainz jogará contra o Hamburg pelo Campeonato Alemão. Já às 17h, o Athletic Bilbao enfrentará o Elche por La Liga. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Mainz x Hamburg - 16h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Athletic Bilbao x Elche - 17h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Italiano Sassuolo x Verona - 16h45 - Disney+ Campeonato Saudita Al Akhdoud x Al Quadisiya - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Al Taawon x Al Feiha - 16h - Youtube (Canal GOAT) Dhamk x Al Shabab - 16h - Sem informações Onde assistir ao jogo de Al Okhdood e Al Qadsiyah; veja o horário O jogo entre Al Akhdoud x Al Quadisiya terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelos canais Canal GOAT e Esporte na Band, no Youtube, às 16h. Onde assistir ao jogo de Athletic Bilbao e Elche; veja o horário O jogo entre Athletic Bilbao x Elche terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Mainz e Hamburg; veja o horário O jogo entre Mainz x Hamburg terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela CazéTV e pelo OneFootball, às 16h30. Onde assistir ao jogo de Sassuolo e Verona; veja o horário O jogo entre Sassuolo x Verona terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 16h - Al Akhdoud x Al Quadisiya - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN
17h - Athletic Bilbao x Elche - La Liga

SporTV
16h30 - Mainz x Hamburg - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max
Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+
16h45 - Sassuolo x Verona - Campeonato Italiano
17h - Athletic Bilbao x Elche - La Liga

Premiere
Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN
Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball
16h30 - Mainz x Hamburg - Bundesliga

Paramount+
Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. 