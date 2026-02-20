Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (20/02), incluem partidas pelo La Liga, Bundesliga, Série A italiana e Série A saudita.

Às 16h30, o Mainz jogará contra o Hamburg pelo Campeonato Alemão. Já às 17h, o Athletic Bilbao enfrentará o Elche por La Liga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Mainz x Hamburg - 16h30 - SporTV, CazéTV e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Athletic Bilbao x Elche - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

Sassuolo x Verona - 16h45 - Disney+

Campeonato Saudita

Al Akhdoud x Al Quadisiya - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Al Taawon x Al Feiha - 16h - Youtube (Canal GOAT) Dhamk x Al Shabab - 16h - Sem informações

