Sassuolo x Verona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/02) pelo Campeonato Italiano

Sassuolo x Verona disputam hoje, sexta-feira (20/02), a 26° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Città del Tricolore, em Reggio Emilia, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sassuolo x Verona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Verona está na lanterna da Série A italiana e acumula 2 vitórias, 9 empates, 14 derrotas, 19 gols marcados e 43 gols sofridos. O time está sem vitórias há 10 rodadas da Campeonato Italiano.

Já o Sassuolo ocupa a 10° posição com um total de 9 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 29 gols marcados e 35 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Sassuolo x Verona: prováveis escalações

Sassuolo: Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig; Thorstvedt, Lipani, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Verona: Montipo; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Harroui, Al-Musrati, Niasse, Frese; Bowie, Sarr

FICHA TÉCNICA

Sassuolo x Hellas Verona

Campeonato Italiano

Local: Estádio Città del Tricolore, em Reggio Emilia, Itália

Data/Horário: 20 de fevereiro de 2026, 16h45