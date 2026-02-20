Sassuolo x Verona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/02) pelo Campeonato Italiano Sassuolo e Verona jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 20.02.26 15h45 Sassuolo soma 17 pontos a mais que Verona no Campeonato Italiano (Facebook/ @officialsassuolocalcio) Sassuolo x Verona disputam hoje, sexta-feira (20/02), a 26° rodada do Campeonato Italiano. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Città del Tricolore, em Reggio Emilia, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sassuolo x Verona ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Verona está na lanterna da Série A italiana e acumula 2 vitórias, 9 empates, 14 derrotas, 19 gols marcados e 43 gols sofridos. O time está sem vitórias há 10 rodadas da Campeonato Italiano. Já o Sassuolo ocupa a 10° posição com um total de 9 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 29 gols marcados e 35 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos espanhol, alemão, italiano e saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Mainz x Hamburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/02) pela Bundesliga Mainz e Hamburgo jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al-Okhdood x Al Quadisiya: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/02) pelo Saudita Al Okhdood e Al-Quadisiya jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Sassuolo x Verona: prováveis escalações Sassuolo: Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig; Thorstvedt, Lipani, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente Verona: Montipo; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Harroui, Al-Musrati, Niasse, Frese; Bowie, Sarr FICHA TÉCNICA Sassuolo x Hellas Verona Campeonato Italiano Local: Estádio Città del Tricolore, em Reggio Emilia, Itália Data/Horário: 20 de fevereiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Sassuolo Verona jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Série A saudita Al-Nassr x Al Hazem: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Saudita Al Nassr e Al-Hazem jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Campeonato Espanhol Osasuna x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) por La Liga Osasuna e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.02.26 13h30 Campeonato Alemão RB Leipzig x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) pela Bundesliga Leipzig e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13