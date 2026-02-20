Capa Jornal Amazônia
Mainz x Hamburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/02) pela Bundesliga

Mainz e Hamburgo jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

O Hamburg soma apenas 4 pontos a mais que Mainz na Bundeslgia (Facebook/ @hsvenglish)

Mainz x Hamburg disputam hoje, sexta-feira (20/02), a 22° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), na Mewa Arena, em Mainz, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Mainz x Hamburger ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela CazéTV e pelo OneFootball, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Mainz é o 14° colocado da Bundesliga com 5 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 25 gols marcados e 37 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Hamburg está em 9° lugar e soma 6 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 24 gols marcados e 31 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas do Campeonato Alemão.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Os campeonatos espanhol, alemão, italiano e saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira

image Al-Okhdood x Al Quadisiya: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/02) pelo Saudita
Al Okhdood e Al-Quadisiya jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Mainz x Hamburg: prováveis escalações

Mainz: Daniel Batz, Stefan Posch, Stefan Bell, Dominik Kohr, Danny da Costa, Nadiem Amiri, Silvan Widmer, Kaishu Sano, Lee Jae-sung, Phillip Tietz, Silas Katompa.

Hamburg: Daniel Heuer Fernandes, Nicolás Capaldo, Luka Vuskovic, Jordan Torunarigha, Bakery Jatta, Fábio Vieira, Nicolai Remberg, Miro Muheim, Ransford Königsdörffer, Robert Glatzel, Philip Otele.

FICHA TÉCNICA
Mainz x Hamburgo
Bundesliga 2026
Local: Mewa Arena, em Mainz, Alemanha
Data/Horário: 20 de fevereiro de 2026, às 16h30

.
