Al-Okhdood x Al Quadisiya: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/02) pelo Saudita

Al Okhdood x Al Quadisiya disputam hoje, sexta-feira (20/02), a 23° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Hathloul bin Abdulaziz, em Najran, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Akhdoud x Al-Quadisiya ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelos canais Canal GOAT e Esporte na Band, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Akhdoud está na vice-lanterna do Campeonato Saudita com 2 vitórias, 4 empates, 15 derrotas, 16 gols marcados e 43 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas da competição.

Já Al Quadisiya ocupa a 4° posição da competição e soma 14 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 46 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe está invicta há 12 rodadas.

Al-Akhdoud x Al-Qadsiyah: prováveis escalações

Al Akhdoud: Sem informações.

Al-Quadisiya: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Okhdoud x Al Qadisyah

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Hathloul bin Abdulaziz, em Najran, Arábia Saudita

Data/Horário: 20 de fevereiro de 2026, 16h