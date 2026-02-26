Palmeiras vence em reencontro de Arias com o Flu e mantém a liderança do Brasileirão Estadão Conteúdo 26.02.26 0h07 O Palmeiras manteve a liderança do Brasileirão ao derrotar o Fluminense por 2 a 1, em noite de protagonismo de Vitor Roque e Allan, os autores dos gols no triunfo na Arena Barueri. A vitória nesta quarta-feira foi valorizada devido ao bom jogo da equipe carioca, que esteve perto de arrancar o empate em partida de ótimo nível técnico. São dez pontos para o Palmeiras, que lidera o Brasileirão porque tem maior saldo de gols que o São Paulo, com a mesma pontuação. A equipe treinada por Abel Ferreira é uma das poucas invictas no torneio. O Fluminense parou nos sete pontos e caiu para o quinto lugar. O duelo da quarta rodada do Brasileirão marcou o reencontro de Arias com o Fluminense, time no qual construiu história de idolatria, mas que rejeitou ao voltar o Brasil. Aceitou a maior oferta, do Palmeiras, e se tornou o jogador estrangeiro mais caro do Brasil. O colombiano entrou no segundo tempo e sempre foi vaiado pelos poucos visitantes em Barueri a cada vez em que tocava na bola. Os anfitriões já venciam a partida e o meia-atacante foi importante para cadenciar o jogo. Armou dois contra-ataques que não resultaram em gols porque Vitor Roque e Sosa desperdiçaram. O Palmeiras levou 12 minutos para marcar duas vezes e deixar o jogo perto de ser resolvido. O caminho para a vantagem ser construída foi pressionar a saída de bola do Fluminense, que errou muito e deu brechas para os anfitriões. A primeira falha da defesa tricolor gerou o pênalti que Fábio cometeu em Vitor Roque ao sair nos pés do atacante. O próprio Tigrinho bateu e converteu aos oito. Quatro minutos depois, Allan fez linda jogada individual, enfileirou marcadores e fez o segundo, provando que vale mais que os 35 milhões de euros que o Napoli ofereceu e o Palmeiras recusou. O Flu deu espaços, mas não jogava mal. E seguiu jogando bem mesmo depois de levar dois gols. Todos ataques passavam pelos pés do talentoso meia-atacante argentino Lucho Acosta. Foi dele o gol que recolocou o time carioca na partida em lance com uma série de equívocos dos donos da casa, sobretudo de Marlon Freitas, que deixou Acosta à vontade para balançar a rede. O argentino exigiu bela defesa de Carlos Miguel e puxou outros ataques que não terminaram em gol graças ao goleiro palmeirense. Protagonista em Barueri, Acosta lesionou a coxa e saiu no intervalo, o que fez arrefecer a pressão dos cariocas. Soteldo saiu do banco, chamado por Zubeldía, e não substituiu o titular à altura. Savarino passou a ser mais acionado. Em seu melhor lance, o venezuelano acertou o travessão. A equipe paulista, acuada, voltou a controlar as ações assim que Abel resolveu mexer. Jogador estrangeiro mais caro do futebol brasileiro, comprado por R$ 151 milhões, Jhon Arias foi chamado para enfrentar o time que defendeu por quase cinco anos e no qual construiu idolatria. O colombiano entrou bem e participou dos contra-ataques que terminaram em finalizações na trave - de Vitor Roque, primeiro, e Sosa, na sequência. Os visitantes dominaram algumas das principais ações, finalizaram mais vezes e intensificaram a pressão no fim. No entanto, não venceram Carlos Miguel outra vez. FICHA TÉCNICA PALMEIRAS 2 X 1 FLUMINENSE PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Maurício; Allan (Felipe Anderson), Vitor Roque (Sosa) e Flaco López (Arias). Técnico: Abel Ferreira. FLUMINENSE - Fábio; Guga, Freytes, Ignácio e Guilherme Arana; Bernal (Otávio), Martinelli (Hércules) e Lucho Acosta (Soteldo); Savarino, Serna (John Kennedy) e Ganso (Santi Moreno). Técnico: Luis Zubeldía. GOLS - Vitor Roque, aos 8, Allan, aos 12, e Lucho Acosta, aos 39 do primeiro tempo. ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG). CARTÕES AMARELOS - Fábio, Freytes, Martinelli, Khellven, Arias, Ignácio e Marlon Freitas. CARTÃO VERMELHO - Abel Ferreira. RENDA - R$ 353.328,50. PÚBLICO - 10.329 torcedores. LOCAL - Arena Barueri (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Palmeiras Fluminense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES O PARÁ NA COPA DO BRASIL Voa, Japiim! Castanhal vence o Guarani nos pênaltis e se classifica na Copa do Brasil Castanhal derrotou o Bugre, em casa, e garantiu uma premiação de quase R$1 milhão 25.02.26 18h09 FUTEBOL Meio-campista do Paysandu sobre o Re-Pa: 'favoritismo deixamos para ao lado de lá' Caio Mello deve fazer a sua estreia no clássico Re-Pa 25.02.26 17h59 FUTEBOL Casa cheia! Remo solta nova parcial de vendas de ingressos para o jogo contra o Internacional Único representante do Norte na Série A, Remo recebe o Inter de olho na primeira vitória na elite do futebol brasileiro 25.02.26 15h40 futebol Tuna Luso perde de virada e é eliminada da Copa do Brasil sub-17 Águia Guerreira não conseguiu administrar o resultado e foi eliminada do torneio 25.02.26 12h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES DE SAÍDA Osorio decreta saída de Sávio do Remo e expõe ruptura por indisciplina Lateral, remanescente do acesso e titular na última temporada, perde espaço com o técnico colombiano, que afirma querer apenas jogadores comprometidos com o Leão 25.02.26 22h41 Botafogo vence o Nacional Potosí e avança na pré-Libertadores 25.02.26 23h57 Palmeiras vence em reencontro de Arias com o Flu e mantém a liderança do Brasileirão 26.02.26 0h07 PROFESSOR Osorio cita Sérgio Ramos e Thuram, rebate críticas e banca escolhas após empate do Remo Técnico colombiano cita referências históricas de zagueiros atuando nas laterais e pede compreensão da torcida do Leão após jogo eletrizante contra o Internacional 25.02.26 22h34