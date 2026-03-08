Campeão paraense poderá celebrar título com torcida no estacionamento do Mangueirão

O campeão do Campeonato Paraense de 2026 poderá comemorar o título ao lado da torcida no estacionamento do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. A informação foi confirmada pelo diretor do estádio, Maurício Bororó, em entrevista à Rádio Liberal+.

A decisão será definida neste domingo, às 17h, no clássico entreRemo e Paysandu, válido pelo jogo de volta da final do estadual.

Segundo o gestor do Mangueirão, a área do estacionamento poderá ser utilizada pelo clube campeão para a realização da festa com os torcedores logo após o término da partida. Agentes da Polícia Militar estarão no local para garantir a segurança.

No confronto de ida da final, o Paysandu levou a melhor e venceu por 2 a 1, resultado que garante vantagem ao time bicolor na decisão. Já o Remo precisa reverter o placar para conquistar o título estadual diante da própria torcida.