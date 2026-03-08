Campeão paraense poderá celebrar título com torcida no estacionamento do Mangueirão Informação foi confirmada pelo diretor do estádio, Maurício Bororó, em entrevista à Rádio Liberal+. O Liberal 08.03.26 14h56 Estacionamento do Mangueirão será palco da festa do campeão paraense de 2026. (Everaldo Nascimento/ O Liberal) O campeão do Campeonato Paraense de 2026 poderá comemorar o título ao lado da torcida no estacionamento do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. A informação foi confirmada pelo diretor do estádio, Maurício Bororó, em entrevista à Rádio Liberal+. A decisão será definida neste domingo, às 17h, no clássico entreRemo e Paysandu, válido pelo jogo de volta da final do estadual. Segundo o gestor do Mangueirão, a área do estacionamento poderá ser utilizada pelo clube campeão para a realização da festa com os torcedores logo após o término da partida. Agentes da Polícia Militar estarão no local para garantir a segurança. No confronto de ida da final, o Paysandu levou a melhor e venceu por 2 a 1, resultado que garante vantagem ao time bicolor na decisão. Já o Remo precisa reverter o placar para conquistar o título estadual diante da própria torcida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu mangueirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL CALDEIRÃO Torcidas de Paysandu e Remo fazem festa impressionante no Mangueirão; veja As torcidas de Paysandu e Remo não fizeram os já tradicionais mosaicos, no entanto, as homenagens realizadas, como habitual, foram destaques 08.03.26 17h21 Cariocão Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Carioca hoje (08) Fluminense e Flamengo jogam pela final do Cariocão hoje; veja onde assistir o Fla-Flu ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 Campeonato Mineiro Cruzeiro x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Mineiro hoje (08/03) Cruzeiro e Atlético-MG jogam pela final do Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 Campeonato Gaúcho Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Gaúcho hoje (08) Internacional e Grêmio jogam pela final do Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.03.26 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 08.03.26 8h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras da dupla Re-Pa destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo 08.03.26 7h00