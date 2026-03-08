Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Campeão paraense poderá celebrar título com torcida no estacionamento do Mangueirão

Informação foi confirmada pelo diretor do estádio, Maurício Bororó, em entrevista à Rádio Liberal+.

Estacionamento do Mangueirão será palco da festa do campeão paraense de 2026. (Everaldo Nascimento/ O Liberal)

O campeão do Campeonato Paraense de 2026 poderá comemorar o título ao lado da torcida no estacionamento do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. A informação foi confirmada pelo diretor do estádio, Maurício Bororó, em entrevista à Rádio Liberal+.

A decisão será definida neste domingo, às 17h, no clássico entreRemo e Paysandu, válido pelo jogo de volta da final do estadual.

Segundo o gestor do Mangueirão, a área do estacionamento poderá ser utilizada pelo clube campeão para a realização da festa com os torcedores logo após o término da partida. Agentes da Polícia Militar estarão no local para garantir a segurança. 

No confronto de ida da final, o Paysandu levou a melhor e venceu por 2 a 1, resultado que garante vantagem ao time bicolor na decisão. Já o Remo precisa reverter o placar para conquistar o título estadual diante da própria torcida. 

