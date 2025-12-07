Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/12) pelo Brasileirão

Fluminense x Bahia disputam hoje, domingo (07/12), uma partida pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bahia ocupa a 6° posição do Brasileirão e acumula 17 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 50 gols marcados e 44 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Fluminense está em 5° lugar e soma 18 vitórias, 7 empates, 12 derrotas, 48 gols marcados e 39 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro.

Fluminense x Bahia: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldia

Bahia: Ronaldo; Arias, Kanu, Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Bahia

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 07 de dezembro de 2025, 16h