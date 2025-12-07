Botafogo x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/12) pelo Brasileirão

Botafogo x Fortaleza disputam hoje, domingo (07/12), uma partida pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Fortaleza ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo ocupa a 7° posição do Brasileirão e acumula 16 vitórias, 12 empates, 9 derrotas, 54 gols marcados e 36 gols sofridos. A equipe está invicta há 9 rodadas do Campeonato Brasileiro, com 4 vitórias.

Já o Fortaleza está em 16° lugar com 11 vitórias, 10 empates, 16 derrotas, 41 gols marcados e 54 gols sofridos. O time também está invicto há 9 rodadas, com 5 vitórias e em uma sequência de 4 vitórias.

Botafogo x Fortaleza: prováveis escalações

Botafogo: Raul; Vitinho, Gabriel Bahia, Marçal e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan e Montoro; Barrera, Artur e Arthur Cabral.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Bareiro.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Fortaleza

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 07 de dezembro de 2025, 16h