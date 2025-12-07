Atlético x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/12) pelo Brasileirão

Atlético-MG x Vasco da Gama disputam hoje, domingo (07/12), uma partida pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Vasco é o 12° colocado do Brasileirão e acumula 13 vitórias, 6 empates, 18 derrotas, 55 gols marcados e 55 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Atlético (MG) está em 13° lugar com 11 vitórias, 12 empates, 14 derrotas, 38 gols marcados e 44 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Atlético MG x Vasco: prováveis escalações

Galo: Everson; Saravia, Vitor Hugo e Alonso (Ruan); Guilherme Arana, Alan Franco, Igor Gomes (Alexsander), Gustavo Scarpa e Bernard, Dudu e Rony (Hulk). Técnico: Jorge Sampaoli.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Andrés Gómez, David e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

FICHA TÉCNICA

Atlético Mineiro x Vasco da Gama

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 07 de dezembro de 2025, 16h