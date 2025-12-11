Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Deslizamento de terra atinge residência em Campos do Jordão e deixa um morto

Ao todo, oito moradores ficaram desabrigados e estão sendo atendidos pela prefeitura e encaminhados a abrigos

Estadão Conteúdo

Um deslizamento de terra atingiu parte de uma residência e deixou um morto na manhã de quarta-feira, 10, no Alto da Vila Inglesa, em Campos do Jordão, interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o desmoronamento ocorreu por volta das 10h30. No momento do incidente, não chovia na região.

Equipes de busca foram acionadas e iniciaram imediatamente os trabalhos de varredura na área atingida. Após horas de buscas contínuas, os bombeiros localizaram uma vítima soterrada. A confirmação do óbito ocorreu por volta das 18h, quando as equipes conseguiram acessar a parte da estrutura onde o corpo estava.

Ainda não há informações sobre a identidade da pessoa que morreu nem sobre possíveis danos estruturais em outras residências próximas. A Defesa Civil do município também foi acionada para inspeção da área.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

deslizamento

terra

Campos do Jordão

morte
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

insegurança

Brasil fica entre os 10 países mais violentos do mundo em ranking; veja lista

O ranking analisa a intensidade dos conflitos em todos os países do mundo com base em quatro indicadores: letalidade, perigo para civis, difusão geográfica e número de grupos armados

12.12.25 16h32

Efeito cascata: vendaval histórico em SP afeta voos em ao menos cinco aeroportos pelo Brasil

11.12.25 19h43

Política

Entenda o motivo da retirada do deputado Glauber Braga (Psol-RJ) à força da Mesa da Câmara

Tumulto aconteceu antes da sessão que votou o PL da Dosimetria, que reduz a pena de Bolsonaro e outros condenados pela tentativa de golpe

09.12.25 21h16

Brasil perde para a Alemanha nas quartas de final e se despede do Mundial feminino de handebol

09.12.25 15h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

CURIOSIDADE

Maçã em todos os sucos? Saiba por que a fruta está presente nas embalagens das bebidas

Para render mais os sucos? Estratégia enganosa? Afinal, por que as maçãs estão presentes em inúmeros sucos de frutas?

23.10.24 14h40

'Nada a esconder'

Prefeito afirma que recebeu ataques após sogra aparecer cheirando cocaína em vídeo

Bruno Cunha de Lima fez um desabafo nas redes sociais e diz que não pode ser responsabilizado pelas atitudes da sogra

10.03.22 17h19

BRASIL

Vídeo: adolescente de 13 anos engravida em festa com 'roleta russa de sexo'; entenda

Prática é um desafio entre adolescentes e viralizou na internet, causando choque em internautas pela forma como o episódio ocorreu

16.04.25 11h46

Fé sem preconceitos

Conheça 5 igrejas que acolhem pessoas LGBTQIA+ no Brasil

O movimento começou a surgir no Brasil na década de 1990 e se tornaram uma alternativa a grupos evangélicos tradicionais

29.01.25 18h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda