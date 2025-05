Casal de franceses e brasileiro morrem em acidente de carro na região dos Lençóis Maranhenses

Três pessoas morreram na manhã deste sábado, 17, em um acidente de carro na BR-402, na entrada de Humberto de Campos (MA), município localizado próximo ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, área turística do Estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre as vítimas estão um casal de franceses, um homem de 65 anos e uma mulher de 56, e um brasileiro, de 33 anos, que era proprietário e condutor do veículo.

Os três estavam a bordo de uma caminhonete, modelo Toyota Hilux (ano 2010). Informações preliminares indicam que o carro capotou após uma das rodas do veículo se soltar.

O motorista, então, teria perdido o controle da direção e tombado com a caminhonete em um lago nas margens da rodovia.

Conforme a PRF, o homem francês era natural de Estrasburgo, cidade que fica na região nordeste da França. A naturalidade da mulher não foi informada. Os corpos de ambos foram levados para a cidade de Barreirinhas, no Maranhão.

A PRF não informou os nomes dos franceses nem se o casal estava a passeio pelo Brasil. A reportagem entrou em contato com a Embaixada da França no País, mas não teve retorno até a publicação deste texto.

O brasileiro, que também não teve a identidade revelada, era de Primeira Cruz e morava na cidade de Santo Amaro do Maranhão, para onde o seu corpo foi levado.

"O atendimento do sinistro de trânsito foi realizado por uma equipe da delegacia metropolitana da PRF, que fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) a ser disponibilizado às partes envolvidas", informou a Polícia Rodoviária Federal.