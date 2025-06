Pastor evangélico morre após sofrer mal súbito durante culto no Rio Grande do Sul

Um pastor evangélico morreu após durante um culto em Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, no último sábado, 31 de maio. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Sergio Carvinho, de 47 anos, aparece contando uma história sobre a relação de seu pai com a fé em Jesus Cristo quando, após se ajoelhar, começa a passar mal.

Ele foi socorrido por fiéis, mas não resistiu. A reportagem não conseguiu informações sobre a causa da morte, nem se ele chegou a ser atendido por equipe médica. O comunicado sobre o falecimento foi publicado em diversas contas regionais da Igreja Pentecostal Deus É Amor, da qual ele fazia parte.

"Comunicamos o falecimento do nosso irmão Sérgio que partiu para o Senhor enquanto pregava a palavra de Deus. Sentimos muito. Que o Espírito Santo conforte as famílias, amigos e irmãos. O Senhor chamou para si um grande soldado", escreveu a Igreja Pentecostal Deus É Amor de Florianópolis no Instagram.

De acordo com a sede da igreja em Lages (SC), Sergio, conhecido popularmente pelos fiéis como Serginho, era catarinense, natural de Turvo, no interior do Estado. "A Sede Estadual de Lages/SC, se solidariza com os amigos e familiares", publicou.

A Igreja Pentecostal Deus É Amor de Caxias do Sul não emitiu nota sobre o falecimento, mas havia feito uma publicação anteriormente anunciando a participação do pastor e músico em um culto na igreja. Depois, republicou a nota da sede de Bombinhas (SC), informando que o velório e o sepultamento do pastor ocorre na manhã desta segunda-feira, 2, no Cemitério Rodeio da Areia, na cidade de Turvo.