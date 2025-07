Treinadora Carol Vaz desabafa após ser demitida de academia: 'humilhada'

A treinadora e influenciadora digital Carol Vaz revelou nesta quarta-feira (9) que foi desligada da academia onde trabalhava há mais de 20 anos. Abalada com a notícia repentina, a profissional gravou um vídeo em suas mídias sociais para desabafar e dizer que vai marcar um dia para explicar exatamente tudo o que aconteceu.

“Hoje não tem bom dia na DNA, não tem café na academia que eu passei mais de 20 anos, não tem abraço e nem convívio com o pessoal que eu vivi ali por mais de 10 anos. Eu vi crescer muitas pessoas ali. Eu vou marcar um dia para explicar exatamente o que aconteceu”, disse a treinadora Carol Vaz em seus stories no Instagram.

Apesar do abalo emocional, Carol ainda foi treinar depois do vídeo e se mostrou otimista com a nova fase de sua vida. “Hoje eu me sinto humilhada, desrespeitada como mulher, maltratada como profissional e [depois] vou contar tudo o que aconteceu. Mas segue o baile, vou viver e treinar agora. Se tudo der certo, se Deus quiser, vão acontecer coisas incríveis e com fortes emoções”, finalizou Carol.

Quem é Carol Vaz?

A personal trainer Carol Vaz acumula mais de 7 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram, onde costuma publicar detalhes da rotina e dos treinos que realiza com suas clientes. A treinadora ficou reconhecida na internet após atender diversas famosas, como: Viviane Araújo, Mel Maia, Jojo Todinho, Marvvila, Agatha Sá e Manuela Conter.

