Nova espécie de dinossauro é encontrada no interior de São Paulo

Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), descobriram em Ibirá, interior de São Paulo, um fóssil de dinossauro que possui características que diferem de outras espécie. Trata-se de um titanossauro, uma espécie herbívora conhecida pelos longos pescoços, mas menor, cujo tamanho pode ser comparado com o de um pônei. As informações são do G1 de São José do Rio Preto e Araçatuba.

"O pessoal da UFSCar e UNICAMP fez prospecções aqui na região e coletou o material que depois foi estudado para chegar à proposição de uma nova espécie", revelou Leonardo Silva Paschoa, biólogo e administrador do museu de paleontologia de Uchoa (SP), que acompanhou a pesquisa.

Segundo ele, foram identificadas estruturas que nenhuma outra espécie apresenta. “Por isso propuseram uma espécie nova. Desta nova espécie, a questão do tamanho e os sacos aéreos que foram encontrados fizeram ser diferente de outras”.

O local onde o fóssil foi encontro é conhecido por abrigar outras descobertas de espécies em anos anteriores.

Os sacos aéreos identificados nesse fóssil são encontrados em pássaros, servem para o auxílio do voo e também para controlar a temperatura do corpo, que seria a função principal para a nova espécie de dinossauro.

Diversos paleontólogos estão envolvidos na pesquisa, que começou há alguns anos, mas ainda não há data para a publicação científica. Por isso, o nome da nova espécie e fotos do fóssil não foram divulgados. "O material é comparado com o de espécies já existentes e se tiver alguma característica nova é feito um estudo para propor que se caracterize uma espécie diferente", diz.

A descoberta de novas espécies ajuda a entender como era a região habitada e os motivos que levaram à extinção, explica o biólogo. Segundo ele, a nova espécie de dinossauro viveu no período Cretáceo, há 80 milhões de anos. Durante este período, a região tinha grandes rios e vegetação.