Joalheria é alvo de roubo em shopping de Manaus e polícia é acionada

Um roubo a uma joalheria dentro de um shopping na Zona Centro-Sul de Manaus, mobilizou equipes da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (13).

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender à ocorrência. De acordo com o tenente-coronel Renan Carvalho, comandante da Rocam, as equipes estão na área realizando os primeiros levantamentos. "Ainda temos poucas informações, mas já estamos atuando no local", afirmou.

Policiais da 22ª Cicom relataram que há dificuldades iniciais para a coleta de dados, o que tem dificultado o andamento da apuração. No entanto, as diligências seguem em curso.

Por meio de nota, a administração do shopping confirmou a ocorrência em uma de suas lojas e informou que a Polícia Militar foi acionada imediatamente. O centro comercial também declarou que colabora com as investigações e que seu funcionamento segue normalmente.