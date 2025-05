Polícia prende dupla suspeita de tentativa de roubo a entregador de loja de celulares em Ananindeua

A Polícia Civil do Estado do Pará prendeu em flagrante dois homens suspeitos de tentativa de roubo a um entregador de loja de celulares no bairro do Paar, em Ananindeua. As prisões ocorreram por volta das 15h30 da última sexta-feira (23), na Alameda Portel, nº 13, e foram efetuadas por uma equipe da Seccional Urbana da Cidade Nova, vinculada à Superi​ntendência da Região Metropolitana de Belém.

Os suspeitos foram identificados como Thiago Cantão Silva e Deybson Ferreira da Silva, conhecido como “Ponga”. Segundo a polícia, a dupla já era investigada por realizar uma série de roubos contra lojas especializadas na venda de aparelhos da marca Apple. O modus operandi dos criminosos consistia em fazer pedidos falsos de compra com entrega em domicílio, e, no momento da entrega, abordar o entregador e cometer o roubo.

Na data da prisão, a loja em questão identificou mais uma tentativa de golpe e passou a acompanhar o entregador que realizaria a suposta entrega. A equipe da Polícia Civil foi acionada. Quando os dois suspeitos abordaram o entregador, os policiais realizaram o flagrante.

Com Deybson, os agentes encontraram uma arma de fogo tipo revólver, supostamente de fabricação artesanal, municiada com cinco munições intactas e uma deflagrada. Já com Thiago, foi apreendido um aparelho celular. Também foi recuperado o iPhone que seria entregue na falsa compra.

Ambos foram conduzidos à Seccional da Cidade Nova e autuados por roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas e uso de arma de fogo, conforme o Art. 157 §2º, II e §2ºA I, combinado com o Art. 14, II (tentativa), do Código Penal.

Após os procedimentos de praxe, os dois foram encaminhados ao sistema penal, onde permanecerão à disposição da Justiça.