Homem sobe ao palco, tenta reconciliação e mata ex-namorada com facadas

Na madrugada desta quinta-feira (12), Dia dos Namorados, uma mulher de 32 anos foi morta a facadas pelo ex-companheiro após uma festa de Santo Antônio no município de Solânea, interior da Paraíba.

Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito, Adailton Silva dos Santos, chegou a subir no palco do evento e pediu ao cantor que chamasse a ex-namorada, Vitória Régia Ferreira de Lima, com quem havia se relacionado por cerca de dois meses. A tentativa de reconciliação pública, no entanto, foi frustrada, pois a mulher não apareceu.

Momentos depois, ao deixar a festa, Adailton aguardou a vítima em um caminho próximo à casa dela e a atacou com golpes de faca. A mulher ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado à Polícia Científica de Guarabira.

Após o crime, o suspeito retornou para casa, trocou de roupa e voltou ao local. Ele foi detido pela Polícia Militar e levado à delegacia. Inicialmente, negou a autoria do crime, mas diante das evidências, acabou confessando.

A tragédia causou comoção na cidade e levanta mais uma vez o alerta para a violência contra a mulher.