Suspeito de assaltar loja de perfumes e cosméticos é preso pela PC em Belém

Um homem suspeito de envolvimento em um assalto a uma loja de perfumes e cosméticos, no bairro do Comércio, em Belém, foi preso pela Polícia Civil na Sacramenta. A ação ocorreu na tarde de quarta-feira (07), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário pelo crime de roubo majorado.

Segundo a PC, a prisão ocorreu no momento em que o suspeito compareceu ao Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico (CIME) para colocar o aparelho de monitoração (tornozeleira eletrônica). A ordem judicial está relacionada a um roubo ocorrido em fevereiro de 2024.

Ainda segundo as autoridades policiais, o investigado é apontado como autor de outros dois crimes semelhantes, cometidos no mesmo ano, tendo como alvos as unidades da mesma rede de perfumaria e cosméticos. As investigações, inicialmente conduzidas pela Seccional do Comércio, resultaram na representação pela prisão, que foi cumprida pela equipe da Seccional da Sacramenta.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à unidade policial. As investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer todos os fatos e identificar possíveis outros envolvidos.