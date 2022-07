Corpo de Bombeiros resgata sucuri em área urbana de Barcarena

Uma cobra da espécie sucuri foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (5), em Barcarena, nordeste paraense. Com quase dois metros, o animal estava no esgoto de uma residência localizada na rua Lourival Cunha, no bairro Centro.

Após avistarem o réptil, moradores acionaram o 6º Grupamento do município por volta das 14h.

Em menos de uma semana, esta é a quarta cobra encontrada pela população de Barcarena. No dia 29 de junho, três sucuris foram mortas por populares do bairro Imobiliária após os animais saírem do esgoto.

Crime ambiental

Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, é crime ambiental, diz o artigo 29 da Lei nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998. A pena pode ser de seis a um ano de detenção e multa.