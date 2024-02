Mototaxista é morto a facadas na manhã deste domingo (4), em Parauapebas

Um mototaxista identificado como Cláudio Ribeiro de Sousa, mais conhecido como Claudinho, foi morto com golpes de faca na manhã deste domingo (4), na esquina da rua Castro Alves com a rua São Francisco, no bairro da paz, em Parauapebas, sudeste do Pará. Até o momento não há informações sobre o que teria motivado o crime.

Tudo teria ocorrido por volta de 5h30 da manhã. Após o crime, a vítima teria ficado jogada no meio da rua. Populares ainda teriam acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram ao local apenas constataram o óbito.

Claudinho seria natural do município de Jacundá e se mudou para Parauapebas em busca de oportunidades de emprego na área de transporte de passageiros. As informações repassadas para a polícia é que a vítima atuava clandestinamente devido à falta de licenciamento do alvará. O corpo dele deve ser transladado para Jacundá, onde os familiares residem.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para Polícia Militar e Civil e foi informada que PC investiga o homicídio de Cláudio Ribeiro de Sousa. Equipes da 20ª Seccional de Parauapebas realizam buscas para identificar a autoria e a motivação do crime.