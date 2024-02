Terceiro suspeito de participar de homicídio de ciganos em Santarém é preso em Belém

O terceiro suspeito de envolvimento no assassinato de três pessoas de uma mesma família em Santarém, no oeste do Pará, foi preso em Belém na quinta-feira (1). Segundo as autoridades policiais, Edivanilson da Silva Moraes estava escondido no bairro do Mangueirão, na capital paraense, e foi autuado em cumprimento de um mandado de prisão temporária. O triplo homicídio dos ciganos ocorreu no fim de dezembro do ano passado e desde então teve início às buscas pelos executores.

A ação foi realizada de maneira conjunta entre a Polícia Civil, por meio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Núcleo de Apoio à Investigação de Santarém (NAI Santarém), Delegacia de Homicídio de Santarém (DH Santarém) e Divisão de Homicídios de Belém (DH Belém). O mandado contra Edivanilson foi expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

No momento da ação, o investigado teria percebido a chegada da PC e tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais. Edivanilson foi encaminhado para a Divisão de Homicídios de Belém. Conforme as autoridades policiais, mais investigações serão realizadas para autuar todos que estão envolvidos no caso. Além de Edivanilson, outros dois homens já foram presos por envolvimento no caso: um policial militar e o tio.

Relembre o caso

No dia 28 de dezembro de 2023 homens vestidos como policiais e em posse de armas de fogo chegaram em um carro prata e entraram em uma residência na Travessa Luis Barbosa, bairro Caranazal, Santarém. No local estava a família de ciganos vítima do crime. Cinco pessoas foram atingidas por tiros, que resultaram nas mortes de Ernizon Neres da Silva e Mateus Souza da Conceição. Josa Neres de Azevedo ainda foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Outras duas vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal, onde passaram por procedimentos cirúrgicos.