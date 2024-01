Suspeito de envolvimento em homicídio de família cigana em Santarém, é preso em Magalhães Barata

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (19), no município de Magalhães Barata, suspeito de envolvimento no triplo homicídio e duas tentativas de homicídio a uma família de origem cigana, que ocorreu em Santarém. O crime, que ocorreu no dia 28 de dezembro, no bairro Caranazal, segue em investigação devido a possibilidade de outros envolvidos.

De acordo com a Polícia Civil, a ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão temporária. O suspeito foi o segundo identificado pelas autoridades. Ele estava na zona rural do município de Magalhães Barata, na casa de um familiar. Após a autuação, ele foi conduzido para a delegacia de Magalhães Barata para realização dos procedimentos necessários e está à disposição da Justiça.

Segundo as investigações, o investigado seria sobrinho de Erlon Max da Rocha Ferreira, o primeiro suspeito do crime, que foi preso em Belém. Erlon é policial militar, lotado no Batalhão de Rondas Ostensivas Motorizadas (Rotam), na capital paraense. Por ser PM, o suspeito seguirá preso em Belém, durante o curso das investigações e da fase processual. Já o segundo investigado, não teria ligação com a área de segurança pública.

Em nota, a Polícia Civil informou que deu cumprimento a um mandado de prisão temporária contra um homem investigado pelo triplo homicídio ocorrido em Santarém, em dezembro do ano passado. O preso foi conduzido para a delegacia de Magalhães Barata para realização dos procedimentos necessários e está à disposição da Justiça.