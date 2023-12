Ataque deixa três mortos e outros dois baleados em Santarém

Três homens morreram e outros dois ficaram feridos na manhã desta quinta-feira (28) durante um ataque a tiros em Santarém, no oeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, homens encapuzados invadiram um imóvel e se identificaram como policiais federais. Ernizon Neres da Silva, 32, e um adolescente de 16 anos morreram no local. Josafá Neres de Azevedo, 61, chegou a ser socorrido ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Os sobreviventes são José Mireu da Conceição, 52, e um garoto de 15 anos. Até o momento, as autoridades acreditam que o crime se trate de uma execução. No entanto, a motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil.

Em entrevista à imprensa local, o sargento Adriano, do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), confirmou os baleamentos e as mortes, registradas no bairro Caranazal. O jornal O Impacto informou que os baleamentos ocorreram dentro de uma residência localizada na Luís Barbosa com Icoaracy Nunes.

De acordo com o Samu, Josafá e José são da mesma família e naturais de Mato Grosso. Eles estavam em Santarém há apenas cinco dias. Ambos foram levados ao hospital. O idoso foi baleado na cabeça e morreu. Somente Mireu sobreviveu.

O Delegado Jamil Casseb, da Polícia Civil, disse à redação integrada de O Liberal que já foram identificados dois veículos envolvidos no crime. “Nosso pessoal está nas ruas para que a gente consiga fazer a abordagem desses carros o mais rápido possível e localize os envolvidos na ação criminosa”, contou. Sobre o estado de saúde do José Mireu e o adolescente de 15 anos, Casseb informou que é estável. Pela tarde, os dois sobreviventes passaram por cirurgia.

A delegada Raissa Beleboni, da Divisão de Homicídio e que está à frente da investigação do ataque, informou que as equipes da Polícia Civil de Santarém estão trabalhando intensamente "para elucidar o caso o mais rápido possível, contando, ainda, com o apoio da Polícia Militar".

A PM acrescentou que os membros da família têm origem cigana. Ainda não há informações sobre a provável motivação do crime. A PC informou que lamenta o ocorrido e se solidariza com parentes das vítimas, informando que investiga "o caso em que há suspeita de agiotagem e outros crimes correlatos". Um veículo usado no delito já foi identificado. Policiais de Santarém e da delegacia de homicídios estão em busca dos criminosos.