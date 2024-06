Adolescente é encontrada morta com tiros pelo corpo na Pratinha 2

Uma adolescente de 15 anos foi encontrada morta com marcas de tiros pelo corpo, na manhã deste domingo (2), em uma área de mata de na Passagem Hanazira, em um local conhecido como “Morro do Macaco”, que fica no bairro da Pratinha 2, em Belém. Segundo as autoridades, uma das suspeitas é de que o crime possa ter relação com briga entre torcidas organizadas. Essa hipótese foi levantada depois que a polícia encontrou uma foto da garota vestindo a camisa de um clube de futebol e segurando uma bandeira com os dizeres: “Pratinha 2, Bonde do Sandro”.

A vítima teria sido levada até o local onde foi morta em uma motocicleta vermelha, por volta de 1h e 2h deste domingo (2), ainda de acordo com a polícia. Até o momento, o condutor ou o próprio veículo não foram encontrados.

O corpo dela, que apresentava perfurações de arma de fogo nas costas e nos braços, só foi localizado por residentes no começo da manhã. O acionamento do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) ao caso veio logo depois. Pela madrugada, moradores relataram à PM que escutaram quatro tiros vindo da área onde o cadáver estava.

Uma nota fiscal, guardada dentro de uma bolsa que foi encontrada perto do corpo, ajudou os policiais a identificarem a adolescente. No documento continha o Cadastro de Pessoa Física (CPF) dela.

A Polícia Civil também esteve presente na cena do crime para começar as investigações do caso. A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o homicídio e aguarda retorno.