Quais feriados de 2026 caem em dias da semana? Veja o calendário atualizado

Com a chegada de 2026 se aproximando, muitos brasileiros já começam a planejar seus dias de descanso. E o ano promete boas oportunidades para isso: ao todo, o calendário terá 10 feriados nacionais, sendo nove deles em dias de semana, o que abre espaço para emendas e folgas prolongadas.

A única exceção será o feriado da Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro (domingo). Todos os demais caem entre segunda e sexta-feira — cenário bem mais favorável que o de 2025, quando vários feriados coincidiram com fins de semana.

Além dos feriados oficiais, pontos facultativos como o Carnaval e o Corpus Christi também devem render mais descanso, dependendo da liberação pelas empresas ou órgãos públicos.

✅ Confira o calendário completo dos feriados nacionais de 2026

01/01 (quinta-feira): Confraternização Universal

03/04 (sexta-feira): Paixão de Cristo

21/04 (terça-feira): Tiradentes

01/05 (sexta-feira): Dia do Trabalhador

07/09 (segunda-feira): Independência do Brasil

12/10 (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida

02/11 (segunda-feira): Finados

15/11 (domingo): Proclamação da República

20/11 (sexta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra

25/12 (sexta-feira): Natal

🗓️ Pontos facultativos que podem render emendas

Carnaval : De 13 a 18 de fevereiro (segunda a quarta-feira de cinzas)

: De 13 a 18 de fevereiro (segunda a quarta-feira de cinzas) Corpus Christi: 04 de junho (quinta-feira)

📌 Outras datas comemorativas

Dia das Mães: 10 de maio (domingo)

Dia dos Namorados: 12 de junho (sexta-feira)

Dia dos Pais: 9 de agosto (domingo)

Dia do Professor: 15 de outubro (quinta-feira)

Dia do Servidor Público: 28 de outubro (quarta-feira)

Quando serão os últimos feriados prolongados de 2025?

O segundo semestre de 2025 ainda reserva duas boas oportunidades de descanso, com feriados que caem em quintas-feiras:

20/11 (quinta-feira): Dia da Consciência Negra

25/12 (quinta-feira): Natal

Por outro lado, outros feriados importantes ainda deste ano vão cair em fins de semana, o que pode frustrar quem esperava por mais emendas:

07/09: Independência do Brasil (domingo)

12/10: Nossa Senhora Aparecida (domingo)

02/11: Finados (domingo)

15/11: Proclamação da República (sábado)

É importante lembrar que a decisão sobre emendar ou não os feriados cabe à empresa ou órgão público. A legislação trabalhista não obriga o empregador a conceder folga em vésperas ou "pontes" de feriados. Por isso, o ideal é se planejar com antecedência.