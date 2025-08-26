Capa Jornal Amazônia
Quais feriados de 2026 caem em dias da semana? Veja o calendário atualizado

A maioria dos feriados nacionais de 2026 cairá em dias úteis, o que abre espaço para folgas prolongadas e emendas ao longo do ano

Hannah Franco
fonte

Vai ter feriadão! Feriados nacionais de 2026 caem, em sua maioria, durante a semana (Divulgação)

Com a chegada de 2026 se aproximando, muitos brasileiros já começam a planejar seus dias de descanso. E o ano promete boas oportunidades para isso: ao todo, o calendário terá 10 feriados nacionais, sendo nove deles em dias de semana, o que abre espaço para emendas e folgas prolongadas.

A única exceção será o feriado da Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro (domingo). Todos os demais caem entre segunda e sexta-feira — cenário bem mais favorável que o de 2025, quando vários feriados coincidiram com fins de semana.

Além dos feriados oficiais, pontos facultativos como o Carnaval e o Corpus Christi também devem render mais descanso, dependendo da liberação pelas empresas ou órgãos públicos.

✅ Confira o calendário completo dos feriados nacionais de 2026

  • 01/01 (quinta-feira): Confraternização Universal
  • 03/04 (sexta-feira): Paixão de Cristo
  • 21/04 (terça-feira): Tiradentes
  • 01/05 (sexta-feira): Dia do Trabalhador
  • 07/09 (segunda-feira): Independência do Brasil
  • 12/10 (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida
  • 02/11 (segunda-feira): Finados
  • 15/11 (domingo): Proclamação da República
  • 20/11 (sexta-feira): Dia de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25/12 (sexta-feira): Natal

🗓️ Pontos facultativos que podem render emendas

  • Carnaval: De 13 a 18 de fevereiro (segunda a quarta-feira de cinzas)
  • Corpus Christi: 04 de junho (quinta-feira)

📌 Outras datas comemorativas

  • Dia das Mães: 10 de maio (domingo)
  • Dia dos Namorados: 12 de junho (sexta-feira)
  • Dia dos Pais: 9 de agosto (domingo)
  • Dia do Professor: 15 de outubro (quinta-feira)
  • Dia do Servidor Público: 28 de outubro (quarta-feira)

Quando serão os últimos feriados prolongados de 2025?

O segundo semestre de 2025 ainda reserva duas boas oportunidades de descanso, com feriados que caem em quintas-feiras:

  • 20/11 (quinta-feira): Dia da Consciência Negra
  • 25/12 (quinta-feira): Natal

Por outro lado, outros feriados importantes ainda deste ano vão cair em fins de semana, o que pode frustrar quem esperava por mais emendas:

  • 07/09: Independência do Brasil (domingo)
  • 12/10: Nossa Senhora Aparecida (domingo)
  • 02/11: Finados (domingo)
  • 15/11: Proclamação da República (sábado)

É importante lembrar que a decisão sobre emendar ou não os feriados cabe à empresa ou órgão público. A legislação trabalhista não obriga o empregador a conceder folga em vésperas ou "pontes" de feriados. Por isso, o ideal é se planejar com antecedência.

.
