VÍDEO: Joelma interrompe show em Belém e dá 'bronca' em fã após ser tocada sem consentimento

A cantora paraense Joelma, 51 anos, interrompeu sua apresentação no Festival LED, em Belém, na noite da última terça-feira (2), após perceber que um homem que estava na grade da pista tocou repetidas vezes seu bumbum enquanto ela cantava próxima ao público. O momento foi registrado por pessoas que assistiam ao show e viralizou nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver que Joelma interagia com os fãs quando se afasta de forma imediata e, visivelmente irritada, faz sinais de desaprovação em direção ao homem. Ela então afasta o microfone e repreende o espectador, que filmava a cena e parecia não perceber o constrangimento causado.

A atitude do homem gerou revolta entre internautas, que classificaram o gesto como assédio.

Mesmo após o desconforto, Joelma retomou o show e seguiu normalmente com a apresentação. O homem não foi identificado, e a produção do evento não comentou sobre o ocorrido até o momento.