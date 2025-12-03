Capa Jornal Amazônia
Cultura

VÍDEO: Joelma interrompe show em Belém e dá 'bronca' em fã após ser tocada sem consentimento

Cantora interrompeu performance e repreendeu homem após toque inadequado durante apresentação no Festival LED

Hannah Franco
Vídeo mostra Joelma repreendendo fã durante show após assédio (Reprodução/Redes sociais)

A cantora paraense Joelma, 51 anos, interrompeu sua apresentação no Festival LED, em Belém, na noite da última terça-feira (2), após perceber que um homem que estava na grade da pista tocou repetidas vezes seu bumbum enquanto ela cantava próxima ao público. O momento foi registrado por pessoas que assistiam ao show e viralizou nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver que Joelma interagia com os fãs quando se afasta de forma imediata e, visivelmente irritada, faz sinais de desaprovação em direção ao homem. Ela então afasta o microfone e repreende o espectador, que filmava a cena e parecia não perceber o constrangimento causado.

A atitude do homem gerou revolta entre internautas, que classificaram o gesto como assédio. 

Mesmo após o desconforto, Joelma retomou o show e seguiu normalmente com a apresentação. O homem não foi identificado, e a produção do evento não comentou sobre o ocorrido até o momento.

joelma

assédio

festival led
Cultura
