Filha de Joelma defende visual ousado da cantora em seu casamento: 'Não seguimos padrões'

Natália Sarraff defende visual ousado usado por Joelma na cerimônia realizada no Castelo de Brennand, em Recife

Hannah Franco
fonte

Filha de Joelma comenta repercussão do look da cantora em casamento. (Reprodução/Instagram)

A filha de Joelma, Natália Sarraff, respondeu às críticas feitas ao look usado pela mãe em seu casamento, realizado na última terça-feira (25), no Castelo de Brennand, em Recife. A cantora paraense chamou atenção ao surgir com um corset no estilo lingerie fashion, com barbatanas aparentes e bojo marcado, combinado com uma calça pantalona de cetim em tom nude. O visual elegante e ousado rapidamente virou assunto nas redes sociais.

Diante da repercussão, Natália fez questão de defender Joelma e destacou que o foco da família sempre foi o bem-estar. “Não sou de seguir padrões, muito menos minha mãe. Sempre prezamos o conforto e mais ainda a felicidade. O ‘padrão’ existe só para evitar falatório ou julgamentos. E quer saber? Nem ligo para isso. Nossa festa foi linda, curtimos do começo ao fim, e quem disser que teve algum erro… é pura inveja”, disse a noiva ao jornal Extra.

Natália também explicou detalhes da entrada na cerimônia. Como o marido, Ricardo Lago, não tem os pais vivos, ela pediu para que Joelma entrasse com ele, enquanto decidiu entrar sozinha, já que cantaria durante o momento. Segundo ela, a escolha trouxe ainda mais leveza à ocasião. “A noiva é a grande atração e, quando alguém entra ao lado, às vezes pisa no vestido ou deixa tudo menos confortável. Amei entrar sozinha e cantando”, afirmou.

A noiva aproveitou para deixar um conselho às futuras casadas e às mães das noivas, reforçando a importância de priorizar a experiência acima das convenções. “Priorizem o conforto, aproveitem muito a festa e sejam felizes”, declarou.

Natália, de 35 anos, se casou com Ricardo Lago, que foi dançarino da Banda Calypso e atualmente atua como empresário de Joelma.

