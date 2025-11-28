Filha de Joelma defende visual ousado da cantora em seu casamento: 'Não seguimos padrões'

A filha de Joelma, Natália Sarraff, respondeu às críticas feitas ao look usado pela mãe em seu casamento, realizado na última terça-feira (25), no Castelo de Brennand, em Recife. A cantora paraense chamou atenção ao surgir com um corset no estilo lingerie fashion, com barbatanas aparentes e bojo marcado, combinado com uma calça pantalona de cetim em tom nude. O visual elegante e ousado rapidamente virou assunto nas redes sociais.

Diante da repercussão, Natália fez questão de defender Joelma e destacou que o foco da família sempre foi o bem-estar. “Não sou de seguir padrões, muito menos minha mãe. Sempre prezamos o conforto e mais ainda a felicidade. O ‘padrão’ existe só para evitar falatório ou julgamentos. E quer saber? Nem ligo para isso. Nossa festa foi linda, curtimos do começo ao fim, e quem disser que teve algum erro… é pura inveja”, disse a noiva ao jornal Extra.

Natália também explicou detalhes da entrada na cerimônia. Como o marido, Ricardo Lago, não tem os pais vivos, ela pediu para que Joelma entrasse com ele, enquanto decidiu entrar sozinha, já que cantaria durante o momento. Segundo ela, a escolha trouxe ainda mais leveza à ocasião. “A noiva é a grande atração e, quando alguém entra ao lado, às vezes pisa no vestido ou deixa tudo menos confortável. Amei entrar sozinha e cantando”, afirmou.

A noiva aproveitou para deixar um conselho às futuras casadas e às mães das noivas, reforçando a importância de priorizar a experiência acima das convenções. “Priorizem o conforto, aproveitem muito a festa e sejam felizes”, declarou.

Natália, de 35 anos, se casou com Ricardo Lago, que foi dançarino da Banda Calypso e atualmente atua como empresário de Joelma.