Em Belém, chapéu de fitas une tradição popular e funcionalidade no combate ao sol

O chapéu de palha é um acessório muito visto durante o mês de junho, em Belém, por causa das festas juninas e dos Arrastões do Arraial do Pavulagem. Além de ser um símbolo junino muito importante para as celebrações, ele pode ajudar na proteção da pele contra o sol, aliado a outros cuidados, como afirmam especialistas – especialmente no verão amazônico, com temperaturas que podem chegar a 34ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A dermatologista Daniela Rodrigues, de Belém, informa que o chapéu de palha pode ser usado como proteção contra o sol, uma vez que ele impede os raios solares de atingir partes do corpo. “O chapéu de palha vai funcionar como uma barreira física para o sol, protegendo tanto o couro cabeludo quanto o rosto”, explica.

Ao mesmo tempo, é importante prestar atenção à trama e à largura das abas do acessório. “O chapéu de palha confere proteção, mas quanto mais trama fechada, melhor. Pense, também, na largura das abas. Abas acima de 12cm são recomendadas, por causa da (proteção da) orelha e da nuca. E tem que ser a aba completa — 360°”, completa a dermatologista Adriana Simões, também de Belém.

Chapéu de palha no Pavulagem

O chapéu de palha é indispensável para o brincante sair no Arrastão do Pavulagem. A professora Helena Berbário, que integra a dança do Batalhão da Estrela, explica que o uso é obrigatório.

“O chapéu é parte da nossa construção enquanto brincante do Arraial do Pavulagem. Não podemos sair em cortejo se não estivermos de chapéu. É um cuidado que eles têm com a nossa saúde, porque se não estiver de chapéu, (a pessoa) vai passar mal. O chapéu ajuda a manter o mínimo de conforto térmico possível”, informa Helena Berbário.

O cortejo sai por volta de 10h e chega à Praça Waldemar Henrique ao meio-dia — horário com a presença forte do sol. “Desde o momento da concentração, já está muito quente e o chapéu é o que nos salva. Dizemos que ele é o nosso guarnecer. Ele nos protege do sol, do mormaço e também traz esse resgate de todas as tradições culturais regionais”, relata o fisioterapeuta Oliver Santiago, que frequenta o Arraial do Pavulagem desde a infância com familiares e há quatro anos faz parte do Batalhão da Estrela.

Contudo, o chapéu não é o único elemento que ajuda a dar o conforto térmico para quem frequenta as festividades juninas. “Tanto o chapéu quanto a água que é distribuída, as recomendações de roupas leves e de protetor solar nos ajudam a fazer o caminho e entregar um cortejo de qualidade”, lista o ator Lucas Corrêa, que faz parte da percussão no Batalhão da Estrela desde 2024.

Além de proteger do sol, o chapéu de palha usado no Arrastão do Pavulagem carrega um forte valor simbólico para os brincantes do Batalhão da Estrela e para quem participa da festa. “Ele tem uma função dentro da parte encantada do Pavulagem. Inclusive, os mestres falaram sobre isso, que ele é carregado de símbolos. Cada uma das quatro cores das fitas representa um dos quatro santos juninos e a estrela que tem no topo (do chapéu) é a representação de São João, que nos guarnece durante o cortejo”, detalha Helena Berbário.

Cuidados gerais com o sol

O Inmet prevê que o mês de Junho será quente em Belém e Região Metropolitana, com temperaturas que podem chegar a 34 °C. Essa previsão indica que as pessoas precisarão tomar cuidados com a pele contra os raios solares, principalmente em festividades ao ar livre.

Confira formas de se proteger contra os raios solares, durante o verão amazônico e ao longo do ano inteiro:

Filtro solar: é importante aplicar protetor solar em áreas que ficam expostas ao sol, como o rosto, os braços e o pescoço. Se possível, utilizar produtos com componentes físicos e químicos.

é importante aplicar protetor solar em áreas que ficam expostas ao sol, como o rosto, os braços e o pescoço. Se possível, utilizar produtos com componentes físicos e químicos. Reaplicação do filtro solar: em eventos ao ar livre, onde a pessoa fica exposta ao sol, é necessário reaplicar o protetor a cada duas horas.

em eventos ao ar livre, onde a pessoa fica exposta ao sol, é necessário reaplicar o protetor a cada duas horas. Barreira física: usar camisas, óculos, boné e outros acessórios que tenham proteção contra raios UV ou que façam uma barreira física.

usar camisas, óculos, boné e outros acessórios que tenham proteção contra raios UV ou que façam uma barreira física. Hidratação: se hidratar é essencial para repor a água perdida por conta do calor.

Cabe destacar a importância de um acompanhamento com um(a) dermatologista para adequar os cuidados com a necessidade do paciente.

Arrastões do Pavulagem

Em 2025, os Arrastões do Pavulagem vão ser realizados durante o mês de junho e no primeiro domingo de julho, nas seguintes datas: 15, 22, 29 de junho e 06 de julho.

A concentração dos brincantes é feita em frente ao Theatro da Paz, por volta das 9h, para iniciar o cortejo, às 10h. O arrastão segue na Av. Presidente Vargas até a Praça Waldemar Henrique, onde o público continua aproveitando as atrações musicais, comidas típicas e venda de artesanato.