Deficiente visual, professor celebra o Arrastão do Pavulagem: 'É a nossa cultura'

O tradicional Arrastão do Pavulagem tomou as ruas de Belém na manhã deste sábado (12), atraindo centenas de pessoas na véspera do Círio de Nazaré. A festividade, que celebra a cultura regional, foi marcada por cores, sons e ritmos típicos, reunindo brincantes e espectadores em um clima de alegria e tradição.

Entre os participantes estava o professor Antônio Carlos. Ele, que é deficiente visual, nunca perde os cortejos do Boi Pavulagem. Para ele, o evento vai além de uma simples festa.

"Eu sempre venho ao arrastão. Essa festa é especial, porque é uma forma que eu tenho de me conectar comigo, com a minha história, e com a nossa cultura", declarou emocionado.

De acordo com os organizadores, aproximadamente 1.300 pessoas participaram do evento. Dentre elas, 700 integraram o Batalhão da Estrela, grupo responsável por liderar o cortejo, enquanto outras 600 acompanharam a celebração até seu destino final, na praça Dom Pedro II.

A concentração começou às 9h, na Boulevard Castilhos França, seguindo em direção ao Ver-o-Peso, logo após a chegada do Círio Fluvial. O cortejo percorreu a avenida 16 de Novembro, encerrando com uma apresentação da banda Arraial do Pavulagem, que contou com convidados especiais.

O Batalhão da Estrela trouxe à festa uma sonoridade autêntica e regional, tocando ritmos tradicionais como Mazurca, Retumbão, Samba de Cacete e Rojão. Elementos de miriti, típicos da região, decoraram o evento, enquanto instrumentos como castanholas de taperebá e o Roque-Roque, de Bragança, conectaram a celebração à natureza.