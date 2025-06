BTS: RM e V deixam serviço militar e agradecem fãs

Kim Namjoon e Kim Taehyung, membros do grupo de k-pop BTS, foram dispensados do serviço militar obrigatório nessa segunda-feira, 9, na província de Gangwon, Coreia do Sul.

"Obrigado aos fãs por esperarem", disse Namjoon, rapper e líder do grupo. Ambos cumpriram cerca de 18 meses (548 dias) de serviço militar, que é obrigatório na Coreia do Sul para todos os homens até os 28 anos.

Durante a dispensa, Taehyung e Namjoon, cujos "stage names" (nomes artísticos, em português) são V e RM, receberam buquês e a presença de algumas fãs na dispensa.

RM também aproveitou a ocasião para tocar saxofone, instrumento que aprendeu durante o serviço.

Os artistas também realizaram uma transmissão ao vivo no aplicativo Weverse. "Claro, houveram momentos difíceis durante meu serviço militar, mas a melhor parte foi conhecer novos amigo", disse V.

O artista também agradeceu aos fãs: "Acho incrível que os ARMYs nome dos fãs tenham esperado por nós. Não fomos expostos por um ano e meio e, naquela situação, fiquei muito grato por vocês nos receberem de braços abertos quando recebi minha alta."

RM completou com planos para o retorno do grupo: "Recarregamos as energias desde que estivemos fora, então faremos algo divertido para mostrar a vocês. Vamos trabalhar duro para que todos saibam que estamos de volta."

Além de Taehyung e Namjoon, outros dois membros do grupo foram dispensados no ano anterior. Jin e J-Hope cumpriram o serviço militar obrigatório em junho e outubro de 2024, respectivamente.

Jungkook, Jimin e Yoongi também serão dispensados no mês de junho, entre os dias 11 e o 21. Diferente dos colegas de equipe, Yoongi não cumpriu o serviço como soldado combatente, devido a uma lesão no ombro.

Ele realizou um serviço alternativo, com tarefas administrativas ou comunitárias fora da base militar.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais