Em entrevista exclusiva, Thomás Aquino fala da estreia de ‘Guerreiros do Sol’ e demais projetos

Inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita, ‘Guerreiros do Sol’, novela Original Globoplay, estreia nesta quarta-feira, 11, no Globoplay e no Globoplay Novelas. Na trama a história de dois sertanejos, Rosa e Josué, será contada. Eles se tornam um dos mais famigerados casais de cangaceiros de todos os tempos. O casal principal é vivido pela paraibana Isadora Cruz (Rosa) e pelo pernambucano Thomás Aquino (Josué).

Gravada há dois anos, o público viveu essa ansiedade de querer assistir logo após algumas imagens serem divulgadas. No serviço de streaming, serão liberados cinco capítulos por semana, sempre às quartas-feiras. No canal linear, os capítulos serão exibidos de segunda a sexta-feira, às 22h40, com reapresentação do capítulo de sexta a sábado.

“Eu gravei Guerreiros do Sol em 2023, foram oito meses de processo, nesse ano será lançando. Foi um ano e meio para ter esse lançamento!”, conta Thomas Aquino, que conversou com exclusividade com o Grupo Liberal.

“Muitas pessoas que eu encontro nas ruas e que me reconhecem, ou até amigos e familiares, enfim, todos perguntavam quando iria estrear Guerreiro do Sol, até o próprio elenco. A gente quando fez a novela, lá em 2023, já estava querendo ver pronta. A gente sentiu que está uma megaprodução, uma coisa muito bonita, assim, a Globo realmente investiu muito bem nesse projeto, que vai falar sobre esse cangaço em tempos de amor em tempos de guerra. Está muito bacana. Eu consegui assistir o primeiro episódio e já dá vontade de ir para o segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Mas a expectativa está enorme, e desde que eu comecei a fazer outros projetos até na Globo mesmo, o pessoal perguntava sobre Guerreiros do Sol”, acrescenta o ator.

Josué Alencar é o segundo irmão mais velho entre cinco. Ele cresceu sem riquezas em uma família amorosa e unida, porém nunca passou necessidades. Quando ele chegou na vida adulta, Josué começou a ter embates com a família Bandeira, poderosa da região, que é comandada pelo coronel Elói. No início, as desavenças são tratadas com conversas amigáveis, mas logo, sem que o pai saiba, Josué se arma com espingardas e punhal junto com os irmãos para se defender.

A disputa amigável passa a ser motivada por ambição e inveja entre os Alencar e os Bandeira, muda a vida de Josué e de toda a família Alencar para sempre.

“Primeiro eu queria falar que para mim é uma grande honra representar uma figura de um cangaço, como pernambucano e recifense. Eu sou muito nordestino, meu pai é cearense, minha mãe é paraibana, eles me conceberam em Pernambuco, então tenho sangue nordestino. Participar de uma história de cangaço, que eu escutava muito quando criança e na adolescência, além de ver filmes com histórias de cangaceiros. É uma grande honra representar esse personagem que é baseado em Virgulino Lampião. Para mim é muito gratificante fazer parte desse projeto e fazer esse grande personagem. O Josué é um cara íntegro, que tem muita força, ele faz o certo pelo certo, a palavra dele vale mais do que ouro”, explica.

De acordo com Thomas Aquino, seu personagem é um cidadão comum que vive com sua família, e quer apenas trabalhar, seguindo as leis dentro do Estado. Porém, a morte do pai dele gera uma mudança na sua trajetória, por conta de uma vingança, ele entra para o cangaço.

“Nesse momento, ele se torna esse grande Josué que estava adormecido dele, mas sem perder sua essência, ele continua sendo esse cara forte em palavras, na estrutura, com consciência, íntegro e determinado. Tem um momento que é muito importante da gente falar dessa novela, é que quando o poder sobe a cabeça dele, por um momento ele quase se perde, mas a Rosa, que é a parceira dele, como se fosse a Maria Bonita na história, acaba puxando o pé dele e mostrando a realidade. Então o Josué é uma grande esperança para esses cangaceiros de equalizar tudo que acontece, mas será que isso é possível? Então, essa história está aí para gente acompanhar junto com esse Josué, que pra mim é um dos grandes personagens que eu já fiz na minha carreira até hoje”, falou com muita emoção, Thomás Aquino.

Josué (Thomás Aquino) em Guerreiros do Sol - Fotos: Globo/Estevam Avellar

O ator, que atualmente soma quase 20 anos de carreira, ganhou notoriedade com o personagem Acácio (Pacote), no filme Bacurau (2019), o destaque ocorreu de forma nacional e internacional. Além disso, atuou ainda em Curral (2020) e Todos os Mortos (2020), e também na série como DNA do Crime (2023), que está na sua segunda temporada, e Os Outros (2023). Atualmente, ele está no ar em Vale Tudo, da TV Globo, onde interpreta Mário Sérgio, novo funcionário da Tomorrow que irá mexer com a vida de Solange (Alice Wegmann).

Em 2025, ele vai estear ainda “Paterno”, de Marcelo Lordello, em agosto; e “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, premiado no último Festival de Cannes, em novembro. Além disso, ele se prepara para lançar um projeto com a Netflix Estados Unidos.

“Fico muito feliz em estar sendo esse cara visto e reconhecido porque não é fácil, chegar onde a gente chega precisa de muita dedicação e abrir mão de muitas coisas. Às vezes os amigos comemoram aniversário ou querem sair, mas no outro precisa acordar cedo para trabalhar e estudar. Muita gente abre mão de muitas fases de sua vida para focar no seu trabalho, e tudo bem, isso faz parte. Sou muito feliz por ter aberto mão de algumas coisas e estar aqui onde eu estou hoje”, explica o ator.