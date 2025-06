Taehyung, do BTS, ouve samba em live após concluir o serviço militar

As armys (como são conhecidas as fãs do grupo de k-pop BTS), têm motivos para estarem em comemoração: Os membros Kim Namjoon e Kim Taehyung foram dispensados do serviço militar obrigatório nessa segunda-feira, (09), na província de Gangwon, Coreia do Sul.

Durante a dispensa, Taehyung e Namjoon, cujo "stage names" (nomes artísticos, em português) são V e RM, receberam alguns buquês e a presença de algumas fãs na dispensa. Os dois cumpriram cerca de 18 meses (548 dias) de serviço militar obrigatório na Coreia do Sul para todos os homens até os 28 anos.

Mas o que chamou atenção das armys brasileiras foi o fato de Taehyung, lead dancer, vocalista e visual do grupo, ouvir uma música brasileira em live. A canção nada mais era do que "Sambassim", de Fernanda Porto.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)