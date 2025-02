Fãs do BTS homenageiam aniversário de J-Hope com outdoor em Ananindeua

Uma homenagem de aniversário inusitada para J-Hope, integrante do grupo BTS, viralizou nas redes sociais. Fãs em Ananindeua, região metropolitana de Belém, Pará, exibiram um outdoor em frente ao Supermercado Assaí da BR-316 para parabenizar o artista.

A homenagem no outdoor continha a frase: “Uma homenagem das B-Armys ao JHope do BTS! Tribute from the Brazilian Army fandom. JHope, feliz aniversário!”. A ação foi organizada por Elaine Loures, fã do BTS e idealizadora da página “amyrdorameira.amor” no Instagram.

A ação foi feita por Elaine e as fãs, por meio de uma vaquinha nas redes sociais, organizada no dia 6 de fevereiro. Além da ação contar com a arrecadação de R$ 35,00 para arcar com os custos da publicidade, ela também contou com a doação de cestas básicas para serem distribuídas na cidade. A meta foi batida e, na manhã desta terça-feira (11), o outdoor foi visto pelas fãs e viralizou na web.

Quem é J-Hope?

Jung Ho-seok, mais conhecido como J-Hope, é natural de Gwangju, Coreia do Sul, completa 31 anos na próxima terça-feira (18). O coreano é rapper, dançarino, compositor e produtor musical sul-coreano, além de ser popularmente conhecido por ser um dos sete integrantes do grupo masculino BTS.

