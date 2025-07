Grupo de K-Pop NTX aterrissa em Belém e é recebido com carinho por dezenas de fãs no aeroporto

O grupo sul-coreano de K-pop NTX desembarcou em Belém, na última segunda-feira (30/06), para participar do "Srta. Kim Festival – Fan Event Social", evento que será realizado na Assembleia Paraense, nesta terça-feira (1º). O grupo foi recebido com entusiasmo por fãs paraenses no Aeroporto Internacional de Belém, que levaram balões e aplaudiram a chegada dos artistas.

VEJA MAIS

A programação do festival inclui entrada do público VIP às 16h e a apresentação oficial do grupo a partir das 20h. Embora não faça parte da rota principal da turnê “2025 NTX World Tour: Our Track in BRAZIL”, que passou por cidades como Rio de Janeiro, Goiânia e Paraíba, o show em Belém foi viabilizado como uma homenagem à jovem Kimberly, fã de K-pop que faleceu precocemente. A iniciativa partiu dos pais da jovem, que também fundaram o Srta. Kim Korean Food, primeiro restaurante totalmente coreano do Pará, localizado em Ananindeua.

Os ingressos para o evento começaram a ser vendidos no dia 10 de maio, e um dos setores VIP já está com lotação esgotada. A proposta do festival é promover a cultura coreana por meio da música, dança e experiências imersivas.

Formado por Hyeongjin, Yunhyeok, Jaemin, Changhun, Hojun, Eunho, Seungwon e Rawhyun, o grupo NTX estreou oficialmente em 2021 e vem ganhando destaque internacional. A atual turnê “Our Track Tour” apresenta o segundo álbum de estúdio do grupo, "OVER TRACK", composto por 11 faixas inéditas com forte participação dos integrantes no processo de criação. O repertório mistura estilos como hip-hop, R&B, eletrônico e baladas. Após as apresentações no Brasil, o NTX segue com agenda em outros países da América Latina.