Andressa Urach se arrepende de cirurgia para mudar cor dos olhos: "A dor não tem igual"

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach, de 37 anos, está arrependida de ter realizado um procedimento para mudar a cor dos olhos. Antes castanho-escuros, os olhos da influenciadora agora apresentam tonalidade clara, resultado de uma técnica chamada ceratopigmentação, realizada durante uma viagem à Europa.

Na manhã desta quarta-feira (25), Andressa compartilhou um vídeo em uma rede social em que relata estar sentindo fortes dores nos olhos e pede orações aos seguidores. "Estou no aeroporto agora, aguardando o voo. Meus olhos estão doendo bastante. Vou ter que ir no médico, porque está doendo muito. Já estou praticamente arrependida de ter feito, porque a dor não tem igual", publicou Andressa, com os olhos visivelmente avermelhados.

Na terça-feira (24), Urach havia postado outro vídeo, no qual relatava estar realizando um sonho de infância e afirmou que estava seguindo à risca os cuidados pós-operatórios.

"Estou usando colírios antibióticos e anti-inflamatórios, evito pegar peso, vento forte ou me expor demais à luz. Também uso óculos escuros com proteção UV para proteger bem os olhos. Estou me cuidando direitinho porque quero garantir o melhor resultado possível", disse.

Também conhecida como “tatuagem na córnea”, a ceratopigmentação é uma técnica que injeta micropigmentos no estroma da córnea — a camada intermediária do olho — para alterar permanentemente sua cor. O procedimento pode ter finalidades médicas, como a correção de defeitos, ou puramente estéticas, como no caso de Urach.

A intervenção foi realizada em Nice, no sul da França, e inicialmente foi compartilhada com entusiasmo pela influenciadora.

