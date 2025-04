Após reclamação de Bella Campos, web resgata fala de Cauã Reymond sobre não usar desodorante

Uma fala antiga do ator Cauã Reymond voltou a repercutir nas redes sociais após a divulgação de uma suposta polêmica nos bastidores de uma produção da TV Globo. Segundo informações do colunista Léo Dias, divulgadas nesta segunda-feira (21) durante o programa Fofocalizando, do SBT, a atriz Bella Campos teria se incomodado com o odor das axilas do colega de cena durante as gravações.

Bella, que interpreta a personagem Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo", teria reclamado do "cheiro corporal forte" exalado por Cauã, que vive o personagem César. Ainda de acordo com o jornalista, o ator não teria gostado da observação e respondeu com uma alfinetada. “Isso é cheiro de masculinidade”, teria dito Cauã de forma sarcástica.

Com a repercussão do caso, internautas resgataram uma entrevista concedida por Cauã Reymond ao programa "Vamos Combinar", apresentado por Mariana Weickert, no GNT, em 2012. Na ocasião, o ator revelou que não utiliza desodorante e que prefere usar talco nas axilas — um costume, segundo ele, herdado da família.

“Durmo umas oito horas por dia, como bem, bebo água… Tento me estressar menos, que é o mais difícil”, disse à época. Em seguida, completou: “É uma tradição mesmo. Transpiro diferente”.

A revelação, que passou despercebida por anos, voltou a ser debatida nas redes. A TV Globo ainda não se manifestou oficialmente sobre o suposto desconforto entre os artistas nos bastidores. Já Cauã Reymond e Bella Campos também não comentaram publicamente o caso até o momento.