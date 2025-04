Após briga com Bella Campos, Cauã Reymond se irrita com jeito de Humberto Carrão

O clima esquentou de vez nos bastidores da novela Vale Tudo, da TV Globo. Depois de um desentendimento com Bella Campos, Cauã Reymond se envolveu em mais uma polêmica — dessa vez, com Humberto Carrão. Segundo informações divulgadas pela coluna Gente, da revista Veja, o ator que vive César na trama quase partiu para as vias de fato com o colega de elenco.

Segundo informações, o "jeito carinhoso" de Humberto, que interpreta Afonso Roitman, teria deixado Cauã visivelmente incomodado. No convívio com os outros profissionais da produção, o ator é conhecido por abraçar e tocar os colegas durante as conversas no set.

"Não toca em mim", teria dito Cauã em tom ríspido, após um dos toques habituais de Carrão. Ainda de acordo com a Veja, uma fonte que preferiu não se identificar contou que Humberto teria repetido o gesto mais uma vez, sem perceber a irritação anterior. Foi quando Cauã teria reagido com ainda mais grosseria, afirmando que partiria para a agressão se aquilo voltasse a acontecer.

Treta com Bella Campos

Esse é o segundo atrito envolvendo Cauã nos bastidores da novela. Na semana passada, o ator protagonizou uma discussão acalorada com Bella Campos no estacionamento da emissora. A atriz teria ido tirar satisfação após descobrir que ele teria feito críticas à sua atuação para a direção da novela.

Segundo a Veja, Bella formalizou uma denúncia junto à direção da novela e ao setor de compliance da emissora. Na reclamação, ela teria classificado o colega como “debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista”.

Cauã negou ter feito os comentários, mas o bate-boca foi presenciado por diversos profissionais que passavam pelo local. Ainda segundo a publicação, o clima entre os dois permanece ruim desde o início das gravações. Fontes dos bastidores afirmam que Bella e Cauã não se falam nem interagem fora de cena.