Cauã Reymond fala sobre Vale Tudo: bênção de Ricelli e vontade de usar sunga asa delta

"Vou te pedir a bênção porque vou vestir seus sapatos, em um personagem que fez muito sucesso", brincou Cauã Reymond com Carlos Alberto Ricelli sobre reviver o personagem César Ribeiro no remake de Vale Tudo, que vai ao ar em 31 de março, na faixa das 21h, na Globo.

A reportagem do Estadão esteve presente no evento de lançamento da telenovela, que ocorreu no Rio de Janeiro.

O ator interpretará o "malandro" que é cúmplice de Maria de Fátima e lidou com humor sobre as cenas de sunga do folhetim. Emendou se deveria utilizar o modelo asa delta, que fazia sucesso nos anos 1980, quando a versão original foi lançada: "Mas não sou eu que mando no figurino".

"As cenas são muito divertidas. Estou curtindo a dramaturgia, como ele se comunica com a Maria de Fátima, os pactos que eles têm", disse também, sobre a interpretação.

Cauã tentou contato com o intérprete original de César por meio de sua mulher, a atriz Bruna Lombardi: "Tentei falar com ele nas redes sociais, mas não consegui. Procurei a Bruna, ela me respondeu. Falei com ele ontem ... Ele foi muito carinhoso. Disse que era para eu fazer o meu César".

Ele completou que "já estava no modo César", à imprensa presente no evento. Vale Tudo, um dos clássicos da teledramaturgia brasileira, substituirá Mania de Você e foi escolhida para comemorar os 60 anos da emissora.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais